رسميًا.. جانلويجي بوفون يعود إلى يوفنتوس (فيديو)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا، تعاقده مع الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

ونشر يوفنتوس مقطع فيديو لبوفون على حسابه في موقع ”تويتر“، وكتب رسميًا.. بوفون يعود إلى بيته، مرحبًا بالرقم واحد، مرحبًا بوفون“.

وكتب بوفون على حسابه في ”تويتر“: ”سأعود لأن دعوة السيدة العجوز (يوفنتوس) لا يمكن رفضها. لقد عدت لأن هذا هو منزلي“.

وغادر بوفون، البالغ من العمر 41 عامًا، يوفنتوس، الصيف الماضي، مجانًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه عاد بعد موسم واحد إلى ناديه يوفنتوس.

وبوفون على بعد 8 مباريات فقط من تجاوز الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في الدوري الإيطالي، المُسجل باسم باولو مالديني، أسطورة ميلان، صاحب الـ674 مباراة.

ولعب بوفون ليوفنتوس بين 2001 و2018، حيث شارك مع الفريق في 656 مباراة، استقبل فيها 518 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 311.

ونال بوفون مع يوفنتوس 9 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 في كأس إيطاليا، و6 في السوبر الإيطالي، لكنه لم ينجح في التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار 17 عامًا.

???????? Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare.

Torno perché questa è casa mia!???????? I come back because you can’t turn down an invitation from a Lady.

I come back because this is my home!#finoallafine@juventusfc pic.twitter.com/uDzH6oMxMx

