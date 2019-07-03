أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: رسالة حماسية من فيدال.. وغابرييل غيسوس يفتخر بالبرازيل

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أندريه غوميز: العودة إلى العمل الجاد مع الفتيان

نشر أندرية غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، صورًا له بتدريبات الفريق بعد انتهاء إجراءات انتقاله بصفة نهائية إلى النادي الإنجليزي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: العودة إلى العمل الجاد مع الفتيان.

غابرييل غيسوس: هنا البرازيل

نشر غابرييل غيسوس مهاجم منتخب البرازيل، صورة لاحتفالات لاعبي البرازيل عقب التأهل للمباراة النهائية في بطولة كوبا أميركا، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”هنا البرازيل مبروك يا فتى، خطوة أخرى!“.

كاسيميرو: نحن في النهائي

نشر البرازيلي كاسيميرو، صورًا له عبر صفحته الشخصية عقب نهاية مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أميركا، والتي انتهت بفوز منتخب السامبا، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”نحن في النهائي! نحن في ماراكانا! دعنا نذهب“.

محرز بالطقم الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة لمهاجم الفريق رياض محرز بالزي الجديد للسيتي، والذي من المقرر أن يخوض به الموسم المقبل، ويتواجد محرز حاليًا ضمن صفوف منتخب الجزائر المشارك في كأس الأمم الأفريقية.

تانجي ندومبيلي بقميص توتنهام

نشرت الصفحة الرسمية لنادي توتنهام الإنجليزي، صورًا للاعب الفريق الجديد الفرنسي، تانجي ندومبيلي بقميص النادي الإنجليزي، قادمًا من صفوف نادي ليون الفرنسي.

دينيس سواريز برفقة مسئولي سيلتا فيغو

نشر دينيس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، صورًا له عبر صفحته الشخصية برفقة مسئولي نادي سيلتا فيغو، عقب إنهاء إجراءات انتقاله إلى ناديه الجديد.

يايا توريه يعود من الاعتزال بعرض صيني

نشر النجم الإيفواري المعتزل، يايا توريه، لاعب مانشيستر سيتي السابق صورًا له برفقة مسئولي نادي كينجداو هوانجاي الصيني بعدما عاد من الاعتزال ليوقع عقدًا جديدًا مع النادي الصيني، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: منذ بداية مسيرتي الكروية، لطالما أحببت التحديات، والآن قررت مواجهة هذا التحدي الجديد، وصنع التاريخ مرة أخرى مع نادي تشينغداو هوانغهاي لكرة القدم!“.

رسالة حماسية من فيدال

حرص فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتخب التشيلي على توجيه رسالة حماسية إلى زملائه قبل اللقاء الذي سيجمع منتخب بلاده مع منتخب بيرو في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أميركا، حيث قال فيدال: ”إذا كنت تؤمن أنك تعمل، فكل شيء يمكن القيام به في الحياة !!“.

جورجينيو فينالدوم يدعم محمد صلاح

حرص جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على دعم زميله محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب الفراعنة ومنتخب جنوب إفريقيا في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث نشر فيدال فيديو يجمعه بمحمد صلاح أثناء الاحتفال بأحد أهداف ليفربول.

عمر السعيد يستعد للموسم الجديد

نشر عمر السعيد، مهاجم نادي الزمالك، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تدريبات الفريق، خلال معسكر إعداد الفريق الأبيض؛ استعدادًا للموسم الجديد.