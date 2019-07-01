تقارير: نادي الهلال السعودي يستدعي ”عموري“ لمعسكر الفريق في النمسا

أفادت تقارير صحفية سعودية، الاثنين، أن نادي الهلال قررت عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ للفريق من جديد واعتماده مع الزعيم للمعسكر الإعدادي في النمسا.

وبحسب صحيفة ”سبق“ فإن عموري سيلتحق في غضون أيام قليلة ببعثة الهلال بعد إنهاء بعض الأمور الإدارية الخاصة بجواز سفره.

وعبر عدد كبير من جماهير الهلال عن غضبه من نية الإدارة استبعاد عموري بحجة عدم جاهزيته الفنية في الفترة الحالية.

نفى يوسف غيث، وكيل أعمال النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“، لاعب وسط نادي الهلال السعودي، ما تردد عن حاجة موكله شهرين آخرين، من العلاج والتأهيل، قبل العودة للملاعب.

قالت صحيفة ”الجزيرة“ على حسابها في موقع ”تويتر“: ”بسبب التقارير الطبية ولتأخر جاهزيته إلى شهر سبتمبر المقبل عموري؛ خارج حسابات الهلال للموسم المقبل ولن يتم التجديد معه“.

لكن يوسف غيث نفى هذه التقارير، وقال عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: ”الخبر غير صحيح بتاتًا. مجرد إشاعات، الله يعين الجمهور على بعض الصحفيين الا مالهم ذمة“.