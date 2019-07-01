شاهد.. كريستيانو رونالدو ينافس بطلًا عالميًا في سباقات السرعة (صور)

نشر البرتغالي السابق فرانسيس أوبيكويلو البطل في سباقات السرعة في ألعاب القوى صورًا له رفقة مواطنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يساعده خلالها على تدريبات السرعة.

وفاز أوبيكويلو بميدالية فضية في أولمبياد أثينا في سباق 100 متر و3 ألقاب أوروبية في 100 متر، وواحدة في 200 متر، كما فاز ببطولة أوروبا في الصالات بسباق 60 مترًا.

ويعود أصل العداء البرتغالي لنيجيريا لكنه فضّل تمثيل البرتغال منذ كان عمره 15 عامًا

وكتب رونالدو على صورته رفقة العداء البرتغالي ”كانت تجربة مميزة أن أتدرب رفقة صديقي“.

وعلق صديقه البرازيلي مارسيلو زميله السابق في ريال مدريد على الصورة وكتب ”تقنية جيدة، أيها الطفل“.

والظاهر أن النجم البرتغالي يحاول زيادة قدراته في السرعة استعدادًا للموسم القادم رفقة فريقه يوفنتوس، ما يؤكد أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات مازال يأمل في المواصلة في المستوى العالي في المواسم المقبلة.