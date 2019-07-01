أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. كاسياس يعود وراشفورد يحتفي بتجديد عقده (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

ماركوس راشفورد: مانشستر هو منزلي

نشر ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء توقيعه على العقد الجديد مع ناديه، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مانشستر يونايتد هو منزلي، هو فريقي فخور لتوقيع عقد جديد في النادي“.



جورجينيو فينالدوم: اليوم الأخير من الاستمتاع في ميامي

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له في شوارع ميامي بأمريكا، أثناء قضاء عطلته الصيفية، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”آخر يوم من الاستمتاع بالمشاعر الصيفية في ميامي، ما هو المكان المفضل لديك لقضاء هذا الصيف؟“.

نامباليس ميندي: العودة للعمل

نشر الفرنسي نامباليس ميندي، نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، فيديو للصفحة الرسمية لناديه عن عودة تدريبات الفريق مرة أخرى، وعلق اللاعب أعلى الفيديو: ”العودة للعمل“.

إيميرك لابورتي بقميص مانشستر سيتي الجديد

حرص إيميرك لابورتي، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقاط صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص نادي مانشستر سيتي الجديد، وكان السيتي قد أعلن عن قميص الموسم الجديد.

فيديريكو بيرنارديسكي يطفو على سطح الماء

نشر فيديريكو بيرنارديسكي، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يقفز في حمام السباحة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يطفو“.



أوزيل يستطلع رأي الجماهير

نشر الألماني مسعود أوزيل، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية بالقميص الجديد لفريق الغانرز، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”ما رأيكم“، كاستطلاع رأي لجماهير آرسنال عن القميص الجديد.



كاسياس: اليوم الأول للعمل

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زملائه في الفريق، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”العودة إلى العمل، اليوم الأول“.



تشيلسي: ماتيو كوفاتشيتش جاء ليبقى

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي، فيديو لأهداف ماتيو كوفاتشيتش، بعدما نجح البلوز في ضم اللاعب بصفة نهائية من صفوف نادي ريال مدريد بعد أن قضى الموسم الماضي بقميص نادي تشيلسي على سبيل الإعارة.



بروسيا دروتموند يعلن عن تعاقده مع مدافع برشلونة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة للمدافع ماتيو موري بقميص نادي بروسيا دورتموند، حيث نجح النادي الألماني في ضم موري في صفقة انتقال حر من برشلونة الإسباني.



الشارقة يشارك في رسالة اجتماعية

حرص نادي الشارقة الإماراتي على المساهمة في الدور الاجتماعي للنادي عن طريق المشاركة في حملة ترشيد، حيث قالت الصفحة الرسمية للنادي، سعيًا منا في ترسيخ المكانة الحضارية للشارقة وريادتها في الحفاظ على البيئة، وفي إطار الشراكة التي تجمعنا بمختلف مؤسسات الإمارة، ندعو أوفياء (الملك) للتفاعل والمشاركة في مبادرة ساعة الترشيد.



محمد صلاح في حمام السباحة

نشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو في حمام السباحة، بعدما نجح اللاعب في قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز الثالث بالأمس على حساب منتخب أوغندا وتحقيق العلامة الكاملة.