هل يكون أتلتيكو مدريد ”طوق نجاة“ يوفنتوس في أزمة هيغواين؟

قالت تقارير صحفية، إن عودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى نادي يوفنتوس الإيطالي تمثل أزمة حقيقية للبيانكونيري.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن مسؤولي يوفنتوس لا يريدون استمرار هيغواين، ويبحثون عن وجهة جديدة للمهاجم الأرجنتيني، الذي لعب الموسم الماضي لناديين، هما ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وفشل في إثبات وجوده رفقة الفريقين.

وأشار الموقع، إلى أن يوفنتوس يبحث عن وجهة خارج إيطاليا لبيع هيغواين، الذي لا يريد اللعب في الدوري الإيطالي، في الوقت الذي يرغب فيه مسؤولو البيانكونيري في التخلص من الراتب السنوي الذي يحصل عليه اللاعب، وهو 7.5 مليون يورو، ولا يزال يتبقى في عقده رفقة يوفنتوس موسمين كاملين، حيث ينتهي العقد في منتصف العام 2021.

من جانبه، قال موقع ”غول“ العالمي، إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يمكن أن يكون وجهة مثالية للأرجنتيني هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا.

وأشار الموقع في تقرير نشره، اليوم الإثنين، إلى أن دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يرغب في الحصول على خدمات هيغواين، كونه يحتاج بشدة إلى رأس حربة صريح، في ظل رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، المتوقع إلى برشلونة الإسباني، والشكوك الواسعة المحيطة باستمرار ألفارو موراتا رفقة الروخي بلانكوس في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو تشيلسي في تفعيل بند الشراء في عقد إعارة موراتا، والحصول على 50 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، أو استعادة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف البلوز، وهو ما وضع سيميوني في أزمة كبيرة، جعلته يدرس التعاقد مع مواطنه هيغواين.