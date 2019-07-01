مانشستر سيتي ينافس باريس سان جيرمان على ضم نجم يوفنتوس

قالت شبكة ”سبورت إيطاليا“، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في صراع شرس مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ضم ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن الإسباني بيب غوارديولا يرغب بشدة في الحصول على خدمات بونوتشي، 32 عامًا، في ظل نقص العناصر الدفاعية في صفوف السيتي، بعد رحيل البلجيكي فنسنت كومباني بنهاية الموسم الماضي إلى نادي أندرلخت.

وسوف يخوض مانشستر سيتي الموسم المقبل بوصفه حاملَ لقب الدوري الإنجليزي، موسمين متتاليين، ويرغب أيضًا في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأعظم للنادي حاليًّا.

وأكدت ”سبورت إيطاليا“، أن الوصول المتوقع للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام إلى يوفنتوس سيؤدي إلى تعقيد موقف بونوتشي في البيانكونيري، رغم تأكيدات المدرب ماوريسيو ساري للاعب أنه سيكون ضمن خططه المستقبلية في النادي.

وشارك بونوتشي في 41 مباراة برفقة يوفنتوس في الموسم الماضي، وأحرز 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإيطالي المخضرم حوالي 28 مليون يورو، حسب موقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين.

ويرتبط بونوتشي مع يوفنتوس بعقد يستمر حتى الـ 30 من يونيو عام 2023، علمًا أنه عاد لليوفي من ميلان الإيطالي قبل بداية الموسم الماضي، بعد عام واحد لعبه في صفوف الروسونيري.