عناوين الصحف الرياضية العالمية: تتويج إسبانيا بلقب يورو تحت 21 عامًا.. وحانت ”ساعة غريزمان“

شكل فوز منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا بلقب أمم أوروبا، ودخول الفرنسي أنطوان غريزمان لشرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو، أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل نيمار وعرض برشلونة لمهاجم إنتر ميلان مارتينيز، ووصول الفرنسي أدريان رابيو لتورينو للتعاقد مع يوفنتوس.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا بأمم أوروبا تحت 21 عامًا بعد الانتصار في النهائي على ألمانيا وكتبت: ”أي مستقبل جميل ينتظرنا“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة الفرنسي غريزمان، وكتبت: ”الشرط الجزائي يتقلص اليوم من 200 إلى 120 مليون يورو، وبرشلونة يرغب في التفاوض بشأنه وغلق الملف سريعًا“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا تحث 21 عامًا وكتبت: ”أبطال“.

بينما تحدثت عن النجم البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار من البرازيل إلى برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن تقلص الشرط الجزائي في عقد غريزمان من 200 إلى 120 مليون يورو مع بداية الشهر الجديد وكتبت: ”ساعة غريزمان“.

كما اهتمت بفوز المنتخب الإسباني بلقب أمم أوروبا تحت 21 عامًا على حساب ألمانيا، وكتبت: ”الخامس“.

آس

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا بأمم أوروبا على حساب المنتخب الألماني في نهائي ثأري، وكتبت: ”ذهب خالص“.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن غضب مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، النجم السابق لمانشستر يونايتد فيل نيفيل، من الأمريكيين قبل المواجهة المنتظرة في نصف النهائي بسبب دخول أعضاء من البعثة الأمريكية لمقر إقامة الإنجليزيات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بسباق ”الفورمولا وان“، الذي أقيم في النمسا وفوز الهولندي ماكس فيرستابن وغضب فيراري من سلوكه في السباق.

كما اهتمت بتعاقدات فريق أولمبيك مارسيليا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة برشلونة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، وزميل ميسي في منتخب الأرجنتين.

كما اهتمت بفوز إسبانيا بلقب أمم أوروبا من خلال نجم نابولي، وكتبت: ”فابيان ملك أوروبا“.

وركزت الصحيفة على وصول الفرنسي أدريان رابيو لتورينو، وكتبت: ”نعم رابيو“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بوصول الفرنسي أدريان رابيو لتورينو لإكمال إجراءات انتقاله ليوفنتوس.

كما اهتمت بصفقات الأندية الإيطالية في فترة الانتقالات الصيفية.