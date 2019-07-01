إنتر ميلان الإيطالي يعلن رسميًا ضم دييغو غودين

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا تعاقده مع الأوروغوياني دييغو غودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي رحل عن النادي بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق.

ووقع غودين على عقد مدته 3 مواسم مع نادي إنتر ميلان حتى عام 2022 دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وخاص غودين مع أتلتيكو مدريد 9 مواسم حصد فيها ثمانية ألقاب والمركز الثاني لدوري أبطال أوروبا مرتين ويعد من أفضل المدافعين على الساحة الكروية، وكان أهم لاعب في أتلتيكو مدريد طوال السنوات الماضية.

غودين سينتقل لإنتر ميلان بنهاية الموسم مقابل راتب يصل إلى 5.5 مليون يورو، حسب ما ذكرت تقارير سابقة.

وقد شارك دييغو غودين في 39 مع نادي أتلتيكو مدريد خلال الموسم المنصرم بمختلف المسابقات وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.