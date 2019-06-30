تقارير.. بوغبا يرغب في العودة إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، يرغب في العودة لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وفقًا لصحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن بوغبا يضع على رأس أولوياته العودة إلى يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد الإسباني بضم بوغبا، لكن اللاعب الفرنسي يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس لمجاورة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، واللعب تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

وكان اللاعب الفرنسي قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادمًا من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

ويعتبر بوغبا هدفًا من أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لضمه إلى ريال مدريد، إذ من المتوقع أن يدخل يوفنتوس في منافسة قوية مع الريال من أجل ضم اللاعب.