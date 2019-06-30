نادي برشلونة يستهدف زميل ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، بأن إدارة نادي برشلونة تجهز عرضًا ضخمًا لتقديمه لإنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن برشلونة يريد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، عن طريق دفع قيمة فسخ عقده، والتي تبلغ 112 مليون يورو.

ويشارك لاوتارو مارتينيز حاليًا، إلى جانب ليونيل ميسي نجم برشلونة، مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن مارتينيز، يعيش فترة رائعة حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني، حيث أحرز 5 أهداف في 9 مباريات فقط مع راقصي التانغو.

وأوضح ”كالتشيو ميركاتو“، أن مارتينيز، البالغ من العمر 21 عامًا، قدّم موسمًا متوسطًا مع إنتر ميلان، بعدما سجل 9 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين فقط في 35 مباراة، بواقع 1565 دقيقة.

ووفقًا للموقع أيضًا، فإن مسؤولي برشلونة يرون أن مارتينيز أفضل من مواطنه ماورو إيكاردي، زميله في إنتر، خاصة أن الأول أظهر انسجامًا مع ميسي في منتخب الأرجنتين، علمًا بأن عقد مارتينيو مع إنتر ميلان يمتد حتى العام 2023.