وكيل غاريث بيل يرد على تقارير مفاوضات نجم ريال مدريد مع إنتر ميلان

نفى جوناثان بارنيت، الوكيل الخاص بغاريث بيل، نجم ريال مدريد، وجود أي مفاوضات بين اللاعب وإنتر ميلان لشراء الويلزي بالميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت شبكة ”سبورت ميدياسيت“ الإيطالية قد أشارت مؤخرًا، إلى أن هناك مفاوضات بين وكيل اللاعب وناديي ميلان وإنتر للتعاقد معه.

ورد بارنيت على تلك الأنباء في تصريحات لموقع ”Interdependenza“، مؤكدًا: ”هذه المعلومات غير حقيقية“.

ويعاني بيل كثيرًا مع الفرنسي زين الدين زيدان، والذي أخرجه من حساباته في المباريات الأخيرة بالموسم الماضي، في رسالة غير مباشرة للإدارة لبيعه؛ لعدم الحاجة لخدماته.

يذكر أن هناك أكثر من عرض أمام الويلزي، أهمها من مانشستر يونايتد، توتنهام وبايرن ميونخ، بجانب عملاقي مدينة ميلانو.

بيل صاحب الـ29 عامًا يلعب في ريال مدريد منذ عام 2013، قادمًا من توتنهام، وخاض مع ريال مدريد 231 مباراة وسجل 102 هدف وصنع 64 آخرين، وقيمته السوقية 60 مليون يورو.