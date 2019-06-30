عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”تسريع صفقة نيمار“.. وبوغبا في طريق يوفنتوس ويبتعد عن ريال مدريد

شكل نهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا، الذي يجمع منتخبي إسبانيا وألمانيا، وتسارع وتيرة صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للسيدات وصفقات الأندية الكبرى ومصير عدة نجوم أبرزهم الفرنسي بول بوغبا والهولندي ماتياس دي ليخت.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بنهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا بين المنتخبين الإسباني والألماني، وكتبت: ”التعطش للانتقام“.

كما اهتمت بتصريحات ماكيليلي الذي أشاد بإمكانيات مواطنه بول بوغبا.

سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة نيمار، وكتبت: ”تسريع صفقة نيمار“، وأكدت أن فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان يتقدمان في المفاوضات لإنهائها.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن نهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وكتبت: ”منتخب إسبانيا على أعتاب الفوز باللقب“.

كما اهتمت بربع نهائي كوبا أمريكا وتأهل بيرو على حساب أوروغواي، وكتبت: ”ضربة ترجيح ضائعة من سواريز تقصي الأوروغواي“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بإقصاء منتخب الأوروغواي من ربع نهائي كوبا أمريكا أمام بيرو بضربات الترجيح، وكتبت: ”دموع سواريز“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة البرازيلي نيمار، الذي أصبح في طريق مفتوح للعودة لبرشلونة.

الصحيفة أهتمت أيضًا بنهائي أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وكتبت: ”لاروخا على أعتاب اللقب الخامس“.

آس

ركزت الصحيفة على نهائي أمم أوروبا، الذي يجمع منتخبي إسبانيا وألمانيا في لقاء ثأري لكون الألمان فازوا بالنسخة الماضية على حساب الإسبان.

كما تحدثت عن الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”بوغبا قادم في اتجاه يوفنتوس ويبتعد عن ريال مدريد“.

كما تحدثت عن آخر تطورات صفقة البرازيلي نيمار، حيث يبدو أن باريس سان جيرمان في طريقه لقبول خروجه.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بأخبار شراء ملياردير بريطاني لفريق نيس، حيث يرغب في جعل الفريق أحد ثلاثي المقدمة في فرنسا.

كما تحدثت عن الفرنسي أدريان رابيو، وكتبت: ”رابيو في اتجاه يوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتصريحات الإسباني رافائيل نادال قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن رغبة روما التعاقد مع نيكولو باريلا، وكتبت: ”روما ينتظر الموافقة“.

كما أشادت الصحيفة بمشوار المنتخب الإيطالي للسيدات في كأس العالم، والذي توقف في ربع النهائي على يد هولندا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمنتخب إيطاليا للسيدات الذي خرج من ربع نهائي كأس العالم أمام إيطاليا، وكتبت: ”فخورون بكم“.

كما تحدثت عن مشاركة تورينو في الدوري الأوروبي ومستقبل مدربه والتر ماتزاري، وكتبت: ”المشاركة في اليورو ليغ تعني تجديد العقد“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن المدافع الهولندي دي ليخت، وكتبت: ”مرسوم دي ليخت“.