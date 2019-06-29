أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. 130 مليون يورو ولاعبين مقابل نيمار.. وكلوب يحسم مصير أوريغي

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يهيمن على أنباء سوق الانتقالات الصيفية، في ظل صفقتيه المنتظرتين مع البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان، لاعبي باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

نيمار وغريزمان

وركزت التقارير الخاصة بالميركاتو الصيفي اليوم السبت، على صفقتي نيمار وغريزمان، مع اقتراب الموعد المرتقب لإعلان وصولهما رسميًا إلى ”كامب نو“.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان لضم نيمار شهدت نقطة تحول مهمة للغاية.

وأشارت إلى أن سان جيرمان يرغب في الحصول على 130 إلى 150 مليون يورو، إضافة إلى اثنين من لاعبي برشلونة، من بين الرباعي، كوتينيو وعثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش.

ويأتي ذلك في ظل التقارير السابقة التي أكدت أن باريس سان جيرمان لن يبيع نيمار بأقل من 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي التي دفعها بطل فرنسا لفسخ عقده مع برشلونة قبل عامين.

وأفادت تقارير صحفية بأن أنطوان غريزمان وافق على الانتقال إلى برشلونة، مقابل حصوله على 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأبلغ المهاجم الفرنسي ناديه أتلتيكو مدريد أنه يريد المغادرة في نهاية الموسم الماضي، وأنه على وشك التوقيع على صفقة مدتها خمس سنوات مع بطل الليغا.

وينتظر برشلونة إنهاء الصفقة بعد انخفاض الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 190 مليون جنيه إسترليني إلى 107 ملايين جنيه إسترليني في الأول من يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا قد وافق بالفعل على شروط انتقاله إلى برشلونة، رغم أنه سيحصل على مقابل مالي أقل مما كان يحصل عليه في أتلتيكو، وهو تطور مهم في صفقة انتقال اللاعب للنادي الكتالوني.

ويحرص برشلونة على ضم أحد لاعبيه للصفقة لتقليل المقابل المالي في ظل رغبة دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو بالحصول على خدمات نيلسون سميدو، لكن برشلونة لا يريد التفريط في لاعبه.

صراع جديد بين برشلونة وريال مدريد

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة لا يستبعد الدخول في منافسة مع ريال مدريد، للحصول على خدمات الهولندي دوني فان دي بيك لاعب أياكس، في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة سيحاول التعاقد مع فان دي بيك حال مغادرة أحد لاعبي وسطه المهمين.

ويتردد أن ريال مدريد وجّه بوصلته نحو فان دي بيك، بعد فشله في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن تعاقد ريال مدريد مع ديبيك لن يكون سهلًا.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“ الجمعة، أن ريال مدريد كان يقدر قيمة فان دي بيك بـ50 مليون يورو، لكن أياكس يطلب الحصول على 65 مليون يورو، وهو ما قد يكون في صالح برشلونة ”موندو ديبورتيفو“.

ونجح برشلونة في التعاقد مع فرينكي دي يونغ من أياكس مقابل 75 مليون يورو، لكنه فشل في ضم زميله ماتياس دي ليخت، الذي يتردد أنه على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

ودوني فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، شارك مع أياكس في 57 مباراة موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا، وصنع 13، علمًا أن عقده مع أياكس يمتد حتى العام 2022.

إريكسين إلى مدريد؟

أثارت تقارير صحفية المزيد من الجدل حول وجهة الدنماركي الدولي كريستيان إريكسين، لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي المقبلة.

وقالت صحيفة BT الدنماركية، إن بعض أفراد عائلة إريكسين زاروا العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرًا، بحثًا عن منزل جديد، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام انتقال إريكسين إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن إريكسين لم يتمكن من زيارة مدريد للبحث عن المنزل الجديد رفقة أسرته، لأنه كان مرتبطًا بحضور حدث خيري.

وأكدت أن إريكسين وصديقته سابرينا قررا عرض منزليهما في العاصمة البريطانية لندن للبيع، وهو ما يعني رحيل لاعب وسط توتنهام عن السبيرز قبل بداية الموسم المقبل.

ويعتبر إريكسين أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم الجديد، إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي يضع لاعب توتنهام خيارًا ثانيًا في سوق الانتقالات، لأنه يرغب أولًا في ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط منافسة شرسة مع يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، اتصل بآنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، وعرض عليه ضم إريكسن.

وحسب صحيفة ”ماركا“، فرئيس توتنهام سبق أن طلب مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الذي ينتهي عقده صيف 2020، لكنه تراجع خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده.

وطالب ليفي بمبلغ 70 مليون يورو من ريال مدريد كون اللاعب يرغب في اللعب في فريق العاصمة الإسبانية، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه يبحث بالفعل عن منزل في مدريد تحسبًا للرحيل.

كلوب يرفض رحيل أوريغي

قالت تقارير صحفية إن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، حسم موقف مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي داخل ”أنفيلد“.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن كلوب تدخل بقوة في ملف أوريغي، ورفض رحيله عن ليفربول، وطلب تجديد التعاقد معه، كي يستمر رفقة النادي المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن كلوب أجرى اتصالات مع أوريغي خلال فترة العطلة الصيفية، وأقنعه بقبول التجديد مع ليفربول، في ظل العروض التي تلقاها اللاعب من خارج إنجلترا، ويأتي على رأسها عرض نادي ريال بيتيس الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن أوريغي وافق بالفعل على تجديد عقده مع ليفربول، والشروط التي وضعها النادي الإنجليزي في عقده الجديد.

وينتهي عقد أوريغي، 24 عامًا، في منتصف عام 2020.

هيغواين يحبط يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية موقف الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب يوفنتوس الإيطالي من الانتقال إلى نادي روما، بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن هيغواين رفض الانتقال إلى روما، ويريد الانتظار حتى تتضح الصورة تمامًا أمام العروض المتاحة له، خاصة إذا تلقى عرضًا من خارج إيطاليا.

ويرغب نادي روما في الحصول على خدمات هيغواين، كي يكون بديلًا للبوسني إدين دزيكو، المنتظر انتقاله إلى نادي إنتر ميلان، في حين لن يكون هناك مكان للأرجنتيني الدولي في تشكيل يوفنتوس، والذي يريد بيعه إلى روما، ليدخل في صفقة تبادلية، يحصل من خلالها اليوفي على خدمات المهاجم الشاب نيكولو زانيولو لاعب الذئاب.