هيغواين يرفض الرحيل إلى روما ويحبط خطة يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية موقف الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال إلى نادي روما بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي: إن هيغواين رفض الانتقال إلى روما، ويريد الانتظار حتى تتضح الصورة تمامًا أمام العروض المتاحة له، خاصة إذا تلقى عرضًا من خارج إيطاليا.

ويرغب نادي روما في الحصول على خدمات هيغواين، كي يكون بديلًا للبوسني إدين دزيكو، المنتظر انتقاله إلى نادي إنتر ميلان، في حين لن يكون هناك مكان للأرجنتيني الدولي في تشكيل يوفنتوس، والذي يريد بيعه إلى روما، ليدخل في صفقة تبادلية يحصل من خلالها اليوفي على خدمات المهاجم الشاب نيكولو زانيولو، لاعب الذئاب.

وتسبب هيغواين في تعقد مفاوضات ضم زانيولو، حيث يرغب روما في بيع اللاعب بمقابل مادي كبير، وكان يوفنتوس يأمل في ضمه من خلال صفقة تبادلية تضم هيغواين لتقليل التكلفة المالية، ولكن موقف الأرجنتيني تسبب في تجميد المفاوضات.

وانتقل هيغواين إلى ميلان الإيطالي مطلع الموسم الماضي، قبل أن يرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه فشل في ترك بصمة إيجابية خلال رحلتي الإعارة، وعاد إلى يوفنتوس مرة أخرى.