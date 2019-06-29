تقرير: يوفنتوس يحسم صفقة آدريان رابيو.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي أنهى جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الفرنسي الدولي آدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، عاد إلى إيطاليا قادمًا من باريس، بعد أن انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة رابيو.

وأضافت ”سكاي سبورتس“، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن هناك تفاؤلًا كبيرًا حول الإعلان الرسمي عن صفقة رابيو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان غدًا الأحد، 30 يونيو، حيث يصبح لاعبًا حرًا، ويحق له الانضمام إلى أي نادٍ دون أن يحصل باريس سان جيرمان على أي مقابل من صفقة انتقاله.

ولم يشارك رابيو في أي مباراة منذ ديسمبر الماضي، بعد أن قرر باريس سان جيرمان تجميد اللاعب، على خلفية رفضه التوقيع على عقد جديد مع النادي، ودخوله في مفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني، قبل أن تفشل الصفقة، ويتحول اللاعب إلى يوفنتوس.

ولم يلعب رابيو سوى 14 مباراة فقط خلال الموسم الماضي، في ضوء قرار تجميده.

وحال إتمام الصفقة، سينضم رابيو إلى الويلزي آرون رامسي، لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، الذي انضم إلى يوفنتوس في صفقة مجانية أيضًا.