رابينو تواصل التألق في كأس العالم للسيدات رغم انتقادات ترامب

يبدو أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يؤثر على ميغان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي للسيدات حيث واصلت تألقه وسجلت هدفين اخرين لتقود حامل اللقب إلى قبل نهائي كأس العالم للسيدات بعد الفوز على فرنسا صاحبة الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية.

وقادت رابينو البالغ عمرها 33 عاما منتخب بلادها الولايات المتحدة إلى دور الثمانية عندنا سجلت هدفين من ركلتي جزاء في الفوز بهدفين مقابل هدف على إسبانيا يوم الاثنين الماضي.

وكررت الأمر يوم الجمعة بهدفين بواقع هدف في كل شوط قبل أن تقلص ويندي رينار الفارق في الدقيقة 81 لتنتهي مسيرة أصحاب الأرض عند دور الثمانية.

وتعرضت رابينو لانتقادات من الرئيس الأمريكي بسبب رفضها ترديد السلام الوطني الأمريكي قبل المباراة أو وضعها يدها على قلبها خلاله مثل باقي اللاعبات اعتراضا على الرئيس ترامب نفسه.

وجاء رفض رابينو ترديد النشيد الوطني أو الركوع أثنائه للاحتجاج على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات في الولايات المتحدة وهو ما يراه ترامب سلوكا غير مناسب من اللاعبة الشهيرة.

وركعت رابينو لأول مرة خلال النشيد الوطني في سبتمبر/أيلول 2016، كإشارة للتضامن مع لاعبي كرة القدم الأمريكية من أصل أفريقي.

وهاجمت الرئيس ترامب قائلة ”إنه عنصري ومنحاز جنسيا وليس شخصًا جيدًا“، ليرد ترامب عقب رفضها ترديد السلام الوطني أو وضع يدها على قلبها خلاله في مونديال فرنسا 2019 ”أولئك الذين يحتجون أثناء النشيد الوطني يجب أن لا يكونوا في هذا البلد (الولايات المتحدة)“.

وضربت الولايات المتحدة حاملة لقب نسخة 2015 في كندا موعدا مع إنجلترا في قبل النهائي بينما ستجرى يوم السبت اخر مباراتين في دور الثمانية حيث تلتقي هولندا مع إيطاليا والسويد مع ألمانيا.