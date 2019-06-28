أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: برشلونة يناور باريس سان جيرمان بورقة ”ديمبلي“ وصدمة في صفقة لوكاكو

بدأ نادي برشلونة الإسباني ”مراوغة“ باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم البلوغرانا.

وأبدى مسؤولو باريس سان جيرمان رغبتهم في الحصول على خدمات ديمبلي في الموسم المقبل، على سبيل الإعارة، بنية الشراء، في إطار صفقة تبادلية ثلاثية، تتضمن حصول النادي الفرنسي على البرازيلي كوتينيو، مقابل عودة نيمار إلى البارسا.

ديمبلي وصفقة نيمار

ولكن مسؤولي برشلونة وضعوا شرطاً تعجيزياً لرحيل ديمبلي، وطلبوا الحصول على 400 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الشاب، للموافقة على رحيله.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية المقربة من أسوار برشلونة أن إدارة النادي أبلغت موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، بأن أي نادٍ يريد الحصول على خدمات موكله، عليه أن يدفع 400 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يعرف أن ديمبلي في حاجة إلى النضج أكثر للحفاظ على مستوى معين من التألق.

وارتبط ديمبلي، البالغ من العمر 22 عامًا، بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، كما تردد أن برشلونة قد يدخله في صفقة تبادلية لإعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة صيف العام 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو (رسوم ثابتة)، وسجل مع النادي الكتالوني 18 هدفًا وصنع 17 في 65 مباراة، علمًا أن عقده مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022.

على الجانب الآخر، بدأ نادي باريس سان جيرمان رحلة التنازل عن مطالبه المالية لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يرغب بشدة في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن مسئولي باريس سات جيرمان تراجعوا عن القيمة التي كانوا يطلبونها سابقاً لبيع نيمار، وهي 300 مليون يورو، وأصبح الآن 222 مليون يورو، وهو نفس المقابل الذي انتقل به نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية قبل عامين.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي، وهي 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى على الإطلاق في العالم.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن إدارة باريس سان جيرمان لا تريد الخسارة في صفقة نيمار، ومستعدة لبيع اللاعب بنفس القيمة التي دفعتها في صيف 2017.

وأكدت أن المفاوضات لا تزال جارية بين الأطراف ذات الصلة في الصفقة، بعد أن أبدى نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة، إلا أن الأخير وضع 3 شروط لقبول ذلك، وهي خفض راتبه السنوي، والتنازل عن القضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني، وأخيراً الاعتذار عن قراره بالرحيل.

المانيو يطارد راكيتيتش

قالت تقارير صحفية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرفض الاستسلام في صفقة الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد ”طرق باب“ برشلونة مجدداً للحصول على راكيتيتش في الموسم المقبل.

وأكدت أن مسئولي مانشستر يونايتد أجروا اتصالات مع إدارة برشلونة، وقدّموا عرضاً لشراء راكيتيتش مقابل 35 مليون يورو، إلا أن إدارة البارسا رفضت العرض.

وتابعت بقولها: ”لا تمانع إدارة برشلونة في بيع راكيتيتش، ولكن المقابل الذي عرضه مانشستر يونايتد لم يلق قبولاً من إدارة البلوغرانا، التي أكدت أنها لن تبيع راكيتيتش بأقل من 50 مليون يورو“.

صدمة إنتر ميلان

تلقى نادي إنتر ميلان الإيطالي صدمة قوية في مسعاه للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ”تلغراف“ البريطانية، فإن مسئولي مانشستر يونايتد رفضوا إعارة لوكاكو إلى الإنتر لمدة عامين، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد، على أن يقوموا بشرائه نهائياً في منتصف عام 2021 مقابل 54 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي المانيو رفضا العرض تماماً، وأكدوا أن لوكاكو لن يرحل إلا في صفقة نهائية، مقابل 75 مليون إسترليني.

ريال مدريد يرفض شروط أياكس

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد رفض مطالب أياكس أمستردام الهولندي لبيع لاعب الوسط فان دي بيك.

وأشارت ”ماركا“، في تقرير اليوم الجمعة، إلى أن مسئولي أياكس طلبوا الحصول على 65 مليون يورو مقابل بيع دي بيك، في حين لا يريد ريال مدريد دفع أكثر من 50 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

وأكدت أن صفقة دي بيك لم تُغلق حتى الآن، حيث يتمسك مسئولو ريال مدريد بالأمل في تخفيض المقابل الذي يريده أياكس، من أجل حسم صفقة اللاعب.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”لا يشعر مسئولو أياكس أمستردام بأي ضغوط بيع فان دي بيك، بعد صفقة انتقال فرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني، واقتراب ماتياس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي مقابل 75 مليون يورو“.

ومضت تقول: ”يطارد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الهولندي أيضاً، ويمكنه أن يحقق مطالب أياكس أمستردام المالية في صفقة دي بيك“.

مطبات أمام صفقة كانسيلو

قالت تقارير صحفية إن المفاوضات بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي حول البرتغالي جواو كانسيلو تواجه بعض العقبات.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تسير على ما يرام لانتقال كانسيلو إلى السيتي.

وأضاف بقوله، في تقرير اليوم الجمعة، أن كانسيلو خرج تماماً من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس للموسم الجديد، حيث أعطى ساري المدير الرياضي لليوفي فابيو باراتيتشي الضوء الأخضر لبيع كانسيلو، حال وصول عرض مالي جيد.

وأكد الموقع المتخصص في أخبار الانتقالات أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في الحصول على خدمات كانسيلو بأي ثمن، ولكن السيتي يريد إدخال البرازيلي دانيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في الصفقة، بالإضافة إلى دفع 40 مليون يورو إلى يوفنتوس، لحسم انضمام كانسيلو.

وتابع بقوله: ”لم يوافق يوفنتوس على الصفقة التبادلية، وبالتالي فإن المفاوضات تباطأت كثيراً، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى طريق مسدود، حيث من المقرر أن يعقد مسئولو الناديين لقاءً خلال الأيام القليلة المقبلة للوصول إلى اتفاق نهائي“.