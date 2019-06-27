عناوين الصحف الرياضية العالمية: الكشف عن ”مفتاح“ صفقة نيمار.. وغوارديولا لا يريد العودة كـ“رئيس“ (صور)

لازال النجم البرازيلي نيمار وصفقة عودته لبرشلونة يتصدران عناوين الصحف الرياضية العالمية، واهتمت في أعدادها الصادرة اليوم الخميس بالمفاوضات الأولية بين الفريق الإسباني والفريق الفرنسي وعلاقة عثمان ديمبيلي بالصفقة.

كما اهتمت الصحف بأخبار الانتقالات في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا ونصف نهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة وربع نهائي كوبا أمريكا وربع نهائي كأس العالم للسيدات.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن رغبة بيب غوارديولا في التعاقد مع نجم وسط ريال مدريد وكتبت : “ غوارديولا يريد إيسكو ويعتقد أنه أفضل خليفة لدافيد سيلفا ”.

كما اهتمت الصحيفة بنصف نهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة والذي يجمع إسبانيا وفرنسا.

سبورت

ركزت الصحيفة على مفاوضات برشلونة لإعادة نيمار وأكدت أن “ باريس سان جيرمان يطلب أيضًا عثمان ديمبيلي كجزء من الصفقة ”.

الصحيفة أكدت أن برشلونة تخلى عن فكرة ضم دي ليخت واهتمت بتصريحات بيب غوارديولا إذ قال :“ لا أفكر في العودة لبرشلونة كرئيس ”.

الصحيفة اهتمت بانتقال سيلسن لفالنسيا ودور ربع نهائي كوبا أمريكا.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة البرازيلي نيمار وكتبت “ ديمبيلي مفتاح صفقة نيمار ”.

كما تحدثت عن رحيل الحارس الهولندي سيليسن نحو فالنسيا ومستقبل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وكتبت :“ مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بالمدافع الفرنسي ”.

آس

اهتمت الصحيفة بحوارها مع روبيرت مورينو المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا والذي زار الصحيفة.

كما تحدثت عن نصف نهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة والذي يجمع المنتخبين الإسباني والفرنسي.

كما أكدت أن بنفيكا أكد عرض أتلتيكو مدريد لنجمه الشاب جواو فيليكس والبالغ قيمته 126 مليون يورو.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على التعاقد الجديد لمانشستر يونايتد مع الشاب الإنجليزي هارون وان بيساكا وكتبت :“ بيساكا يصنع تاريخ مانشستر يونايتد من خلال التوقيع على عقد لمدة 6 سنوات وراتب أسبوعي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني ”.

الصحيفة -أيضًا- اهتمت بتصريحات نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي للسيدات الذي يلعب في ربع نهائي كأس العالم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات المنتخبات الفرنسية إذ سيواجه منتخب السيدات منتخب أمريكا في ربع نهائي كأس العالم ومنتخب تحت 21 سنة منتخب إسبانيا في أمم أوروبا وكتبت :“ أعياد الزرق ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات في الفرق الإيطالية إنتر ميلان ونابولي وروما ويوفنتوس.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بعودة بوفون ليوفنتوس ونشرت صورته برفقة بونوتشي وكيلليني والمعتزل بارزالي وكتبت “ جدار لساري ”.

كما اهتمت برغبة باريس سان جيرمان التعاقد مع دوناروما حارس ميلان إذ سيكون رسميًّا، كما أكدت صفقة نابولي وكتبت :“ مانولاس لنابولي مقابل 34 مليون يورو ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بمنتخب إيطاليا للسيدات وتعاقدات الفرق الإيطالية.