عناوين الصحف الرياضية العالمية: بوغبا ”قنبلة يوفنتوس“.. و“جنون العظمة“ في برشلونة

شكل الحديث عن عودة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا إلى برشلونة، ولغز المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وعودة فرانك لامبارد لتشيلسي كمدرب، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للسيدات وصفقات الأندية الأوروبية الكبرى.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بخطة ريال مدريد الثانية حال الفشل في التوقيع مع الفرنسي بول بوغبا، وكتبت: ”فان دي بيك في غرفة الانتظار“.

كما اهتمت بالنجم البرازيلي نيمار وأكدت أن صفقة عودته ”تذهب لفترة طويلة“.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن النجم البرازيلي نيمار، وكتبت: ”نيمار سيخرج عن صمته في الأيام المقبلة“، ليشرح سبب رغبته في العودة لبرشلونة.

كما تحدثت عن المغادرين من برشلونة، وكتبت: ”سيليسن إلى فالنسيا وأندري غوميز في إيفرتون“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بصفقة نيمار، حيث أكدت أنه سيعود بنفس الخطة التي خرج بها من برشلونة.

كما تحدثت الصحيفة عن الخطة ”ب“ لتعويض الفشل في التعاقد مع دي ليخت، وكتبت: ”السويدي لينديلوف (يونايتد) بديل دي ليخت“.

الصحيفة اهتمت أيضا بقرار ريال مدريد المشاركة بفريق نسائي بداية من موسم 2020-2021.

آس

تحدثت الصحيفة عن ما أسمته بـ“لغز زيدان“، من خلال ما يفكر فيه من تعاقدات وخروج عدة لاعبين في هذا الصيف.

كما اهتمت بالنجم البرازيلي نيمار، وكتبت: ”اعتذار نيمار يفتح باب عودته لبرشلونة“.

كما اهتمت بمشروع الفريق النسائي لريال مدريد، وتصريحات نجم التنس رافائيل نادل بشأن ويمبلدون.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن اتفاق تشيلسي ونجمه السابق فرانك لامبارد ليصبح المدرب الجديد، وكتبت: ”سيبدأ فرانك عمله كمدرب لفريق تشيلسي الأسبوع المقبل، بصفقة مدتها 3 مواسم وراتب 5،5 مليون جنيه إسترليني“.

كما ركزت على خوف مالك فريق مانشستر يونايتد من وضعية الفريق وخطة خروج دافيد سيلفا من فريق مانشستر سيتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن ”جنون العظمة“، التي يعتزم برشلونة تحقيقه في الصيف بالجمع بين ميسي ونيمار وغريزمان في فريق واحد.

كما أكدت أن متوسط ميدان ليون قريب من التوقيع لتوتنهام، وكتبت: ”ندومبيلي قريب من توتنهام“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا، مؤكدة أنه سيكون ”قنبلة يوفنتوس“، في سوق الانتقالات.

كما تحدثت عن تأهل إيطاليا لدور ربع نهائي كأس العالم للسيدات على حساب الصين، وكتبت: ”لا يصدق لكنه حقيقي“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن صفقة الهولندي دي ليخت، وكتبت: ”يوفنتوس – دي ليخت: اتفاق“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إيطاليا للسيدات لربع نهائي كأس العالم فرنسا 2019 بعد تجاوز الصين في دور الـ16 وكتبت ”لا يمكن وقفها“.