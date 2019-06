سيطرة أوروبية على كأس العالم للسيدات.. وترامب يثير الجدل

اكتمل عقد دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتأهل سبعة منتخبات أوروبية فضلًا عن الولايات المتحدة حاملة اللقب وذلك بعد وداع اليابان وصيف بطل النسخة الماضية والصين يوم الثلاثاء.

وتنطلق مباريات دور الثمانية يوم الخميس بلقاء إنجلترا والنرويج ثم يلتقي في اليوم التالي الولايات المتحدة حاملة اللقب مع فرنسا الدولة المضيفة في أقوى لقاءات هذا الدور.

وتستكمل مباريات ربع النهائي يوم الجمعة بمباراتين تجمع الأولى بين هولندا وإيطاليا والثانية بين السويد وألمانيا أي أن المربع الذهبي سيضم ثلاثة منتخبات أوروبية على الأقل.

وحققت إيطاليا، التي غابت عن البطولة لمدة 20 عامًا قبل مشاركتها في النسخة الحالية، المفاجأة بالتأهل لدور الثمانية عبر الفوز على الصين بهدفين نظيفين يوم الثلاثاء.

وكانت إيطاليا صعدت لدور الثمانية في كأس العالم للسيدات مرة واحدة من قبل في النسخة الأولى في 1991 عندما كانت تقود مرحلة المجموعات مباشرة إلى دور الثمانية.

