سيطرة أوروبية على كأس العالم للسيدات.. وترامب يثير الجدل

اكتمل عقد دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بتأهل سبعة منتخبات أوروبية فضلًا عن الولايات المتحدة حاملة اللقب وذلك بعد وداع اليابان وصيف بطل النسخة الماضية والصين يوم الثلاثاء.

وتنطلق مباريات دور الثمانية يوم الخميس بلقاء إنجلترا والنرويج ثم يلتقي في اليوم التالي الولايات المتحدة حاملة اللقب مع فرنسا الدولة المضيفة في أقوى لقاءات هذا الدور.

وتستكمل مباريات ربع النهائي يوم الجمعة بمباراتين تجمع الأولى بين هولندا وإيطاليا والثانية بين السويد وألمانيا أي أن المربع الذهبي سيضم ثلاثة منتخبات أوروبية على الأقل.

وحققت إيطاليا، التي غابت عن البطولة لمدة 20 عامًا قبل مشاركتها في النسخة الحالية، المفاجأة بالتأهل لدور الثمانية عبر الفوز على الصين بهدفين نظيفين يوم الثلاثاء.

وكانت إيطاليا صعدت لدور الثمانية في كأس العالم للسيدات مرة واحدة من قبل في النسخة الأولى في 1991 عندما كانت تقود مرحلة المجموعات مباشرة إلى دور الثمانية.

ترامب يثير الجدل

وقادت ميغان رابينو منتخب بلادها الولايات المتحدة إلى دور الثمانية عندنا سجلت هدفين من ركلتي جزاء في الفوز بهدفين مقابل هدف على إسبانيا يوم الاثنين.

لكن رغم ثنائيتها إلا أن رابينو تعرضت لانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب رفضها ترديد السلام الوطني الأمريكي قبل المباراة أو وضعها يدها على قلبها خلاله مثل باقي اللاعبات اعتراضا على الرئيس ترامب نفسه.

وجاء رفض رابينو ترديد النشيد الوطني أو الركوع أثنائه للاحتجاج على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات في الولايات المتحدة وهو ما يراه ترامب سلوكا غير مناسب من اللاعبة الشهيرة.

وركعت رابينو البالغ عمرها 33 عامًا لأول مرة خلال النشيد الوطني في سبتمبر/أيلول 2016، كإشارة للتضامن مع لاعبي كرة القدم الأمريكية من أصل أفريقي.

وهاجمت الرئيس ترامب قائلة ”إنه عنصري ومنحاز جنسيًا وليس شخصًا جيدًا“، ليرد ترامب عقب رفضها ترديد السلام الوطني أو وضع يدها على قلبها خلاله في مونديال فرنسا 2019 ”أولئك الذين يحتجون أثناء النشيد الوطني يجب ألا يكونوا في هذا البلد (الولايات المتحدة)“.