الكاميرون ضد غينيا بيساو وغانا مع بنين.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الثلاثاء نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 32 في مصر بإقامة مباراتين في ختام الجولة الأولى في دور المجموعات، بينما تتواصل مباريات دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو /حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

الكاميرون VS غينيا بيساو، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

غانا VS بنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الكأس الذهبية (الأربعاء 26 يونيو):

جامايكا VS كوراساو ، الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، 02:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

هندوراس VS السلفادور، الساعة 05:00 بتوقيت مكة المكرمة، 04:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

كأس العالم للسيدات:

إيطاليا VS الصين الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.

هولندا VS اليابان الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.

كأس الاتحاد الآسيوي:

الجزيرة الأردني VS الجيش السوري الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS 1 HD.