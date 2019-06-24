تقرير: باريس سان جيرمان على أعتاب ضم سافيتش من لاتسيو

أفادت تقارير صحفية إيطالية الإثنين، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، اقترب من التعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم خط وسط لاتسيو الإيطالي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن إدارة باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق مع وكيل اللاعب ماييتا كيزمان.

وأضاف الموقع: ”العقد سيكون لمدة 5 سنوات، وسيحصل اللاعب على أكثر من 5 ملايين يورو سنويًا“.

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن باريس سان جيرمان ولاتسيو لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتفقا في الأيام المقبلة.

وتردد أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين متغيرات إضافية، لكن إدارة لاتسيو رفضت العرض.

وشارك سافيتش، البالغ من العمر 24 عامًا، في 41 مباراة، موسم 2018/2019، سجل فيها 7 أهداف وصنع 3، علمًا أن عقد اللاعب مع لاتسيو ينتهي في يونيو 2023.