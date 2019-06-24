رئيسا ميلان والإنتر يعلنان الاتفاق على هدم ملعب سان سيرو

أعلن باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان الإيطالي، عن اتفاقه مع نظيره في إنتر ميلان، على هدم ملعب سان سيرو، وبناء آخر، على أن يكون جاهزًا مع انطلاق موسم 2022-2023.

وقال سكاروني لوكالة الأنباء الإيطالية (ANSA): ”سنبني سان سيرو جديدًا بجوار المبنى الجديد في نفس المنطقة“.

وأضاف: ”سيتم هدم المبنى القديم، وسيكون هناك إنشاءات جديدة في مكانه“.

وكانت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، ذكرت من قبل، أن ميلان وإنتر سيعملان على إنشاء استاد جديد لهما، في منطقة قصر سان مارينو، بمدنية ميلانو.

وسيكون موقع الملعب الجديد تحديدًا في مدينة ميلانو، بالمنطقة التي تشغلها مواقف السيارات حاليًا في قصر سان مارينو.

وكان ميلان هو صاحب فكرة الملعب الجديد، قبل أن ينضم إليه إنتر، تاركًا احتمالية القيام بأية تجديدات على ملعب سان سيرو.

وأكدت الصحيفة أن مصير ملعب سان سيرو، سيكون تحت تصرف البلدية، ولكن حل الهدم يعد الأقرب حتى الآن.