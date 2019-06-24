ريال مدريد يرفض ”خدعة“ يوفنتوس في صفقة بول بوغبا

لا يزال الصراع قائمًا بين ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على ضم الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي يوفنتوس عرضوا على ريال مدريد التعاقد مع بديل للفرنسي بوغبا، إلا أن إدارة النادي الملكي رفضت العرض.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين: ”قدّم يوفنتوس عرضًا لريال مدريد بالحصول على خدمات الفرنسي الدولي بليز ماتويدي، لاعب وسط البيانكونيري، مقابل التخلي عن صفقة بوغبا، ولكن زين الدين زيدان مدرب الريال رفض تمامًا تلك الصفقة، وأصرّ على البقاء في سباق الحصول على خدمات بوغبا“.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد أدركت أن عرض يوفنتوس ما هو إلا ”خدعة“، لصرف أنظارهم عن بوغبا، خاصة أن ماوريسيو ساري، المدرب الجديد لليوفي غير مقتنع تمامًا بإمكانات ماتويدي، وربما لا يكون له دور في خططه الموسم المقبل.

وأكدت أن زيدان لا يرى ماتويدي بصفته تعويضًا مناسبًا عن بوغبا حال فشل ضمه، ومن المتوقع أن يركز اهتمامه على تانغي ندومبلي، لاعب وسط ليون الفرنسي، إذا لم ينجح مسؤولو ريال مدريد في حسم صفقة بوغبا.

وكان بوغبا أكد في تصريحات صحفية أخيرًا أنه يريد خوض تحدّ جديد بعيدًا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد 3 مواسم قضاها في ”أولد ترافورد“.