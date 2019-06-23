تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. صدمات في ”العملية نيمار“ ويوفنتوس يرفض راتب دي ليخت

لا تزال دراما البرازيلي نيما ردا سيلفا لم تبُح بكامل أسرارها في سوق الانتقالات الجارية، في ظل التقارير المتضاربة حول عودة نجم السليساو إلى برشلونة الإسباني، بعد عامين من زلزال رحيله عن كامب نو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع البلوغرانا.

وتعرضت آمال عودة نيمار إلى البارسا إلى صدمتين، الأولى داخلية، والثانية خارجية.

صدمات نيمار

تمثلت الصدمة الداخلية في رفض قطاع عريض من جماهير برشلونة لعودة نيمار إلى البلوغرانا، وهو ما أظهره استطلاع رأي نشرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية الكتالونية، التي أشارت إلى أن ما يقرب من 72% من جماهير برشلونة لا توافق على عودة نيمار.

وجاءت الصدمة الثانية من إدارة باريس سان جيرمان، حيث قال برنامج ”تيليفوت“ الذي يذاع على القناة الفرنسية الأولى إن إدارة باريس سان جيرمان أبلغت برشلونة برفضها بيع نيمار.

وأضاف البرنامج بقوله، اليوم الأحد: ”بدأت مفاوضات نيمار بين مسئولي باريس سان جيرمان وبرشلونة بالفعل، وكان الرد الأول من جانب إدارة النادي الفرنسي واضحاً وصادماً: نيمار ليس للبيع الآن، وحتى إشعار آخر“.

وأكد البرنامج الفرنسي الشهير أن رد مسئولي باريس سان جيرمان يتناقض تماماً مع تصريحات القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، الذي قال في تصريحات سابقة لمجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إن لن يتمسك بأي لاعب لا يريد الاستمرار رفقة الفريق، إضافة إلى الرسالة التي بعثها نيمار إلى الخليفي، والتي قال فيها: ”لا أريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وأريد العودة إلى منزلي، الذي لم يكن لي لأغادره على الإطلاق“.

ولم يتعرض الخليفي لمستقبل نيمار، على وجه الخصوص في حواره مع فرانس فوتبول، في حين أكد أنه واثق بنسبة 200% من استمرار كيليان مبابي الموسم المقبل مع الفريق، رغم رغبة ريال مدريد الإسباني في ضم اللاعب.

وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي بعث فيه نيمار رسالة إلى زملائه في برشلونة، مكونة من كلمات.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن رسالة نيمار عبر تطبيق ”واتساب“، جاءت كالتالي: ”التزموا الهدوء، سأعود“.

صراع مستمر

ولا يزال الصراع محتدماً بين برشلونة وباريس سان جيرمان بعيداً عن صفقة نيمار.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن باريس سان جيرمان يحاول الآن إجهاض انتقال البرازيلي ”نوربيرتو نيتو“ حارس نادي فالنسيا الإسباني إلى برشلونة، بعد أن اقترب الحارس كثيراً من البارسا.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ”نيتو“ البالغ من العمر 29 عاماً، ليكون الحارس الثاني في صفوف الفريق، بعد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حيث أعلن الهولندي كاسبر سيليسين رغبته في الرحيل عن برشلونة في الموسم المقبل، بحثاً عن فرصة للمشاركة أساسياً.

وفي نفس الوقت، فإن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، يبحث عن حارس جديد للفريق، بعد رحيل الإيطالي جيان لويغي بوفون بنهاية الموسم الماضي، ووضع توخيل التعاقد مع ”نيتو“ بوصفه أولوية، خاصة في ظل المستوى المميز الذي ظهر به الحارس رفقة فالنسيا خلال الموسم المنقضي.

ولعب نيتو 34 مباراة مع فالنسيا في الدوري الإسباني، الليغا، إضافة إلى 5 مباريات أخرى في مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وينتهي عقد نيتو مع فالنسيا في منتصق عام 2021.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن برشلونة سيعلن رسمياً ضم نيتو بعد غد الثلاثاء، إلا أن دخول باريس سان جيرمان في السباق ربما يعرقل إتمام الصفقة.

يوفنتوس يوضح موقف دي ليخت

كشفت تقارير صحفية حقيقة العرض الذي تقدّم به نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن يوفنتوس اقترب من حسم صفقة دي ليخت، مقابل 70 مليون يورو لأياكس أمستردام، وراتب سنوي يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو للاعب.

ولكن صحيفة ”البيانكونيرو“ الإيطالية قالت إن إدارة يوفنتوس نفت تماماً تلك المعلومات، وأكدت أن البيانكونيري لم يحسم حتى الآن صفقة دي ليخت.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”لا يخفي مسئولو يوفنتوس رغبتهم في التعاقد مع دي ليخت، ولكنهم ليسوا مستعدين على الإطلاق لفتح خزائن النادي بالأرقام التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول الصفقة“.

وأشارت إلى أن إدارة يوفنتوس لا تريد دفع أكثر من 7 ملايين يورو راتباً سنوياً للمدافع لهولندي البالغ من العمر 19 عاماً.

وتابعت بقولها: ”يرى مسئولو يوفنتوس أنه لا يمكن المساواة بين راتب دي ليخت، والراتب المتوقع للفرنسي بول بوغبا حالة حسم صفقة عودته إلى اليوفي مرة أخرى من مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

ليروي ساني يرفض بايرن ميونخ

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رفض عرض بايرن ميونخ الألماني، وقرر الاستمرار رفقة السيتي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ساني حسم قراره بالبقاء في مانشستر سيتي، وفتح الباب أمام تجديد عقده رفقة بطل إنجلترا.

وينتهي عقد ساني مع السيتي في منتصف عام 2021.

وربطت تقارير بين ساني والانتقال إلى بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل الهولندي آرين روبن والفرنسي فرانك ريبيري عن العملاق البافاري، الذي يبحث تجديد صفوفه بلاعبين مميزين.

كونتي الحاسم

قالت تقارير صحفية إن ”واندا نارا“ زوجة ومديرة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، أجرت اتصالاً هاتفياً مع أنطونيو كونتي، المدير الجديد لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة ”كورير ديلو سبورت“ الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ”واندا نارا“ تواصلت مع كونتي في الأيام القليلة الماضية، في محاولة منها لشرح أسباب الأزمة التي عانى منها إيكاردي في صفوف الإنتر الموسم الماضي، بعد أن قررت إدارة النادي سحب شارة القيادة منه.

وتابعت بقولها: ”أكدت واندا نارا للمدرب كونتي أن إيكاردي سيكون رهن إشارته، ولن يثير أي أزمات في صفوف الإنتر، وأنه يرغب في البقاء ضمن صفوف النيراتزوري في الموسم المقبل“.

وأكدت ”كوريري ديلو سبورت“ أن كونتي صدم ”واندا نارا“، وشدد على أن إيكاردي خرج من حساباته تماماً رفقة إنتر ميلان، وأنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.