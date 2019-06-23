عناوين الصحف الرياضية العالمية: ميسي ضد الكارثة في كوبا أمريكا.. والكشف عن عرض برشلونة لنيمار

شكل مستقبل البرازيلي نيمار داسيلفا، والهولندي دي ليخت أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

واهتمت الصحف أيضًا بقرار ريال مدريد دخول كرة القدم النسائية من خلال شراء فريق في دوري الدرجة الأولى، وكأس العالم للسيدات وأمم أوروبا تحت 21 عامًا، ورصد سوق الانتقالات في مختلف الدوريات الأوروبية.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بقرار ريال مدريد دخول كرة القدم النسائية من خلال شراء فريق صعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى، وكتبت: ”كرة القدم النسائية تأخذ بعدًا آخر“.

كما اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا لنصف نهائي أمم أوروبا والألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 بعد فوز كبير على بولندا 5-0.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن فوز برشلونة بلقب الليغا لكرة القدم في الصالات.

سبورت

اهتمت الصحيفة برسالة النجم البرازيلي نيمار لزملائه السابقين في برشلونة بشأن عودته للفريق وكتبت: ”كونوا هادئين سأعود“.

كما اهتمت بتأهل المنتحب الإسباني لتحت 21 عامًا لنصف نهائي أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو 2020، وفوز برشلونة بلقب دوري كرة القدم في الصالات، ودخول ريال مدريد لدوري كرة القدم النسائية.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة بلقب دوري كرة القدم في الصالات، وعرض برشلونة لنيمار وكتبت: ”عرض برشلونة لنيمار: 22 مليون يورو راتبًا سنويًّا“.

كما تحدثت عن مواجهة الأرجنتين وقطر في كوبا أمريكا وكتبت: ”ميسي ضد الكارثة“.

آس

اهتمت الصحيفة بسوق انتقالات فرق الليغا وكتبت: ”فرق الليغا تجاوزت 800 مليون يورو: رقم تاريخي: حمى الذهب“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب تحت 21 عامًا الإسباني لنصف نهائي أمم أوروبا وأولمبياد طوكيو 2020 وقرار رئيس ريال مدريد بدخول الليغا النسائية.

الصحيفة تحدثت عن جواو فيليكس اللاعب القريب بشدة من أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”350 مليون يورو شرط جزائي في عقده“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بكأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا واللقاء القوي الذي سيجمع منتخب فرنسا والبرازيل في دور الـ16 وكتبت: ”العالم الكبير“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

تحدثت الصحيفة عن اقتراب المدافع الهولندي دي ليخت من يوفنتوس، وكتبت: ”دي ليخت مثالي“.

كما اهتمت بفوز منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا في أمم أوروبا وانتظاره بقية المسابقة لمعرفة مصيره في التأهل لنصف النهائي.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بسوق انتقالات الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اللاعبين دي ليخت ورابيو، وكتبت: ”دي ليخت – رابيو: إلى الأمام يوفنتوس“.

كما اهتمت بفوز منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا على بلجيكا في أمم أوروبا وينتظر مصيره للتأهل لنصف النهائي كأفضل مركز ثان.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات الأندية الإيطالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.