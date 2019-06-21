مالديني متفائل بمفاوضات ميلان مع ريال مدريد بشأن صفقات الفريق الإيطالي الجديدة

اجتمع باولو مالديني أسطورة آي سي ميلان الإيطالي ومدير تطوير الاستراتيجية الرياضية في الفريق رفقة الكرواتي بوبان مع إدارة ريال مدريد وأكد تفاؤله بنتائج المفاوضات حول اللاعبين اللذين يرغب في التعاقد معهم.
وقال مالديني في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”الرحلة كانت جيدة، نعد بأخبار جيدة للمدرب ونحن متفائلين بالنسبة لميلان ”.
ويرغب الفريق الإيطالي في استغلال رغبة ريال مدريد في التخلص من عدة لاعبين للتعاقد مع 3 منهم وهم داني سبايوس وبورخا مايورال والنرويجي مارتن أوديغارد.
واجتمع مالديني وبوبان مع الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير الرياضي خوصي أنخل سانشيز لمناقشة التعاون بين الفريقين واللذين ارتبطا دائمًا بعلاقات جيدة.
ويبقى داني سبايوس هدف ميلان الأول من ريال مدريد لكن الفريق أيضًا منفتح للتعاقد مع المهاجم بورخا مايورال والنجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد.
ولا يرغب ريال مدريد في خروج سيبايوس وأوديغارد بشكل نهائي من الفريق بينما يبقى مصير مايورال مرتبطًا بتلقي الفريق عرضًا ماليًا جيدًا.