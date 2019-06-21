مالديني متفائل بمفاوضات ميلان مع ريال مدريد بشأن صفقات الفريق الإيطالي الجديدة

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يرغب الفريق الإيطالي في استغلال رغبة ريال مدريد في التخلص من عدة لاعبين للتعاقد مع 3 منهم وهم داني سبايوس وبورخا مايورال والنرويجي مارتن أوديغارد.