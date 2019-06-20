ماوريسيو ساري يكشف كيف سيساعد كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

قال ماوريسيو ساري، إن تعيينه مدربًا جديدًا لفريق يوفنتوس يعتبر ”تتويجًا لإنجازاته“ خلال مسيرته الطويلة، ورحب بالعودة إلى إيطاليا بعد عام قضاه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعيّن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي ساري مدربًا لمدة 3 سنوات، في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد الاتفاق مع تشيلسي على دفع تعويض مقابل انتقال المدرب البالغ من العمر 60 عامًا.

وسيحل ساري بدلًا من ماسيميليانو آليغري، الذي استقال من تدريب يوفنتوس بعد ختام الموسم.

وقال ساري للصحفيين: ”هذا إنجاز أتوِّج به مسيرتي الطويلة. قدّمت كل ما عندي مع نابولي ثم قررت أن أحظى بتجربة رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأضاف ساري: ”يوفنتوس هو أفضل نادٍ إيطالي في الوقت الحالي، وعرض عليّ فرصة للعودة إلى إيطاليا“.

وتابع: ”رحلتي كانت طويلة وتألفت من خطوات تدريجية. أشعر بسعادة أن أكون في الفريق الأكثر أهمية في إيطاليا. هذه خطوة أخرى إلى الأمام بعد تجربة تشيلسي“.

ودرّب ساري فريق نابولي غريم يوفنتوس في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، وكاد يكسر قبضته المحكمة على لقب الدوري في موسمه الأخير مع نابولي. وظل نابولي يطارد يوفنتوس على لقب الدوري قبل أن يخسر اللقب بفارق 4 نقاط فقط.

وذكر ساري: ”لمدة 3 سنوات كنت أستيقظ وأركز تفكيري على كيفية هزيمة يوفنتوس؛ لأنه كان فريقًا يحقق الانتصارات“.

وواصل: ”بذلت أكثر مما في وسعي مع نابولي، لكننا لم نتمكن من تحقيق هذا الإنجاز. كانت تجربة وانقضى وقتها، أما الآن فسأبذل كل الجهد مع فريقي الجديد“.

ورغم فوز ساري بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي، الذي أنهى الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، إلا أن جمهور الفريق اللندني لم يتقبل طريقة ساري التي حاول تنفيذها وصنع بها المعجزات في نابولي.

وفي وقت بدا فيه يوفنتوس مفتقرًا لأسلوب لعب محدد تحت قيادة آليغري، الذي يتسم بطريقته العملية، في الموسم الأخير، فإن ساري قال إن طريقته ستعتمد أساسًا على ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

وأوضح: ”عليك أن تعتمد على لاعبين موهوبين يمكنهم إحداث فارق مثل كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ودوغلاس كوستا، ثم البناء على وجودهم“.

وأردف: ”عندما يكون لديك لاعب يتمتع بقدرات ديبالا أو رونالدو يمكنه أن يؤدي أي مهمة في الملعب، ما يمكن أن يتغير هو خصائص هذه المهمة فقط“.

???? Sarri: «La Juve, il coronamento di un cammino» ???? Le prime parole del nuovo tecnico bianconero ➡️ https://t.co/Lglo2djDZc#WelcomeSarri pic.twitter.com/FGhwK1jQnj — JuventusFC (@juventusfc) June 20, 2019

وأضاف: ”تدريب رونالدو سيكون خطوة أخرى متقدمة في مسيرتي. أود أن أساعده في تحقيق بعض الأرقام القياسية الجديدة“.

وقال فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس، إن اختيار ساري ليحل بديلًا من آليغري كان قرارًا واضحًا.

وأضاف باراتيتشي: ”أسلوب اللعب لم يكن العامل الحاسم في التغيير. ساري كان دائمًا في مقدمة المرشحين. حاولنا أن ننقل له رسالة واضحة أننا نرغب في وجوده معنا“.

وتابع: ”اخترنا ساري لأننا نشعر أنه أفضل مدرب ليوفنتوس في الوقت الحالي. كما كان المدرب أنطونيو كونتي وآليغري في وقت سابق، وأظهرا كفاءة رائعة“.