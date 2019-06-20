عناوين الصحف الرياضية العالمية: ريال مدريد يقدم عرضًا مذهلاً لضم نيمار.. وساري على طريقة رونالدو (صور)

شكل رحيل لويس إنريكي عن منتخب إسبانيا ومصير النجم البرازيلي نيمار بين برشلونة وريال مدريد وفريقه باريس سان جيرمان أبرز عناوين الصحف الصادرة الخميس.

كما اهتمت الصحف بتقديم ريال مدريد لمدافعه الجديد ميندي وحفل تقديم ساري مدربا جديدا ليوفنتوس وأمم أوروبا تحث 21 سنة ونهائي دوري كرة السلة في إسبانيا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتقديم ريال مدريد للاعبه الجديد الدولي الفرنسي ميندي مؤكدة أن الأمر سيصبح “ مبارزة في الفريق “ على المراكز.

كما تحدثت عن رحيل لويس إنريكي من منتخب إسبانيا وتعيين مورينو بدلاً عنه.

و تحدثت أيضًا عن نيمار وكتبت :“ باريس سان جيرمان لا يرغب في مزاد علني حول نيمار ”.

سبورت

اهتمت سبورت برسالة نيمار لإدارة الفريق الفرنسي وكتبت :“ نيمار لا يرغب في العودة لباريس سان جيرمان ”.

كما اهتمت بتعيين روبيرت مورينو مدربًا جديدًا لمنتخب إسبانيا خلفًا للويس إنريكي.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي وخطط برشلونة بشأنه وفوز فريق برشلونة لكرة السلة باللقاء الثالث في نهائي دوري السلة أمام ريال مدريد.

الموندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن عرض من ريال مدريد لباريس سان جيرمان من أجل نيمار وكتبت “ عرض :130 مليون + جيمس رودريغيز أو غاريث بيل ”.

كما تحدثت عن وضعية عثمان ديمبيلي في برشلونة وكتبت :“ الفريق أخبره أنه ليس للبيع ”.

الصحيفة أهتمت أيضًا برحيل لويس إنريكي وتعيين مورينو في منتخب إسبانيا.

آس

ركزت الصحيفة على مغادرة لويس إنريكي لمنتخب إسبانيا وكتبت جزءًا من رسالته “ شكرًا من كل قلبي ”.

كما تحدثت عن تقديم ريال مدريد لمدافعه الجديد ميندي وفوز برشلونة باللقاء الثالث في نهائي دوري كرة السلة الإسباني وقرب إعلان اتلتيكو مدريد عن صفقتيه جواو فيليكس وماركوس لورينتي.

الصحيفة تحدثت عن نيمار وكتبت “ باريس سان جيرمان يرغب في 300 مليون للتخلي عن نيمار ”.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على دعوة جماهير يوفنتوس لنجمها السابق الفرنسي بول بوغبا للعودة وكتبت :“ عد إلى المنزل بول بوغبا ”.

كما تحدثت عن قرب لامبارد من منصب مدرب تشيلسي وفوز منتخب إنجلترا للسيدات في كأس العالم على اليابان وتحقيقه العلامة الكاملة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة في تقرير لها على عودة ليوناردو لمنصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان مؤكدة “ أنه سيغير الكثير من المعطيات بالنسبة للاعبين والمدرب “ وكتبت “ على لهجة أخرى ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على حفل تقديم ساري كمدرب جديد ليوفنتوس مع توقيت اللقاء والقنوات الناقلة وكتبت “ ساري على طريقة كريستيانو رونالدو ”.

كما اهتمت بخسارة منتخب إيطاليا أمام بولندا في أمم أوروبا تحث 21 سنة وكتبت :“ دعونا نعتقد مرة أخرى ”.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمدرب ميلان الجديد ورحيل لويس إينريكي عن منتخب إسبانيا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتقديم ساري مدربًا ليوفنتوس حيث وصل لتورينو وسيجد هدية في انتظاره وهو التعاقد مع الفرنسي أدريا رابيو لمدة مواسم.

كما تحدثت عن خسارة منتخب تحث 21 سنة أمام بولندا في أمم أوروبا وتضييعه فرصة التأهل لنصف النهائي.

الصحيفة ركزت على الشعبية الجديدة لكرة القدم النسائية من خلال منتخب إيطاليا المشارك في كّأس العالم بفرنسا وكتبت :“7،5 مليون أمام التلفزيون ”.