أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. نيمار يعترف بـ“خطأ العمر“ وبوغبا يفضل يوفنتوس في موسم عودة الطيور المهاجرة

بدأت ”العملية نيمار“ وأصبحت عودة النجم البرازيلي إلى نادي برشلونة الإسباني ”مسألة وقت“، بعد عامين من الرحيل بصورة درامية عن ”كامب نو“ إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو.

وسيطر نيمار إلى حد كبير على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، يوم الأربعاء، في ظل التوتر الواضح في العلاقة بينه وبين ناصر الخليفي، رجل الأعمال القطري الذي يرأس نادي باريس سان جيرمان.

عودة نيمار

وأعرب نيمار عن رغبته الجامحة في العودة إلى نادي برشلونة مرة أخرى، مؤكدًا أنه لم يكن يتعين عليه أن يرحل عنه في الموسم قبل الماضي.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن نيمار قوله: ”لا أرغب في اللعب في باريس سان جيرمان لوقت أطول، أرغب في العودة إلى بيتي برشلونة، الذي لم يكن لي أن أخرج منه“.

وذكرت وسائل إعلام أخرى، مثل صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو، معقل برشلونة، في حين أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في المدينة الإسبانية.

وفي ظل التعقيدات المتوقعة في ”العملية نيمار“، خاصة مع توتر العلاقات بين برشلونة وباريس سان جيرمان منذ سنوات، فإن إدارة النادي الكتالوني بدأت في الاستعداد لعودة النجم البرازيلي، والتفكير في شكل الفريق خلال الموسم المقبل، مع ضرورة الاستغناء عن أسماء من العيار الثقيل.

ومع صفقة نيمار المرتقبة، فإن كوتينيو لم يغلق الباب أمام الرحيل عن برشلونة، وقال بعد مباراة البرازيل وفنزويلا أمس في بطولة كوبا أمريكا إن جميع الاحتمالات مفتوحة في علاقته مع برشلونة، ولا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلاً.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن نادي ليفربول الإنجليزي، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يرغب في ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأشار الموقع، في تقرير نشره يوم الأربعاء، إلى أن مسئولي برشلونة أعلنوا سعر بيع ديمبلي، بأنه لن يقل عن 110 ملايين يورو، وهو المقابل الذي يستطيع من خلاله مسئولو الريدز الحصول على خدمات النجم السابق لنادي بروسيا دورتموند الألماني.

ولم ينجح ديمبلي في حجز مقعد أساسي له في صفوف برشلونة، رغم أنه ثاني أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا، بعد كوتينيو، المنتقل في يناير 2018 من الريدز إلى البارسا.

مصير بوغبا

لا يزال مصير الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي غامضًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد، وخوض تحد جديد.

وقال أليساندرو مارتورانا، أحد أشهر عارضي الأزياء في إيطاليا، والصديق المقرب من بوغبا، أن فرص عودة النجم الفرنسي إلى نادي يوفنتوس قائمة.

وأضاف بقوله: ”سيكون بوغبا راغبًا في العودة إلى يوفنتوس، فرص العودة 50% على الأقل“.

وفي السياق نفسه، قالت شبكة ”سكاي سبورتس إيطاليا“ إن بوغبا يفضّل العودة إلى يوفنتوس على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت إلى أن مسئولي اليوفي بدأوا بالفعل اتصالاتهم مع مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، لإعادة اللاعب مرة أخرى إلى البيانكونيري، بعد غياب 3 سنوات.

ولا يزال مسئولو مانشستر يونايتد مترددين في بيع بوغبا، وعرضوا عليه تجديد عقده مقابل 28 مليون يورو سنوياً، في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة في حالة رحيل اللاعب 120 مليون يورو.

يوفنتوس يصرف النظر عن مارسيلو

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي يوفنتوس الإيطالي صرف النظر عن ضم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إلى أن إدارة يوفنتوس تأكدت من صعوبة رحيل مارسيلو، بعد أن أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، تمسكه ببقاء اللاعب البرازيلي في صفوف الميرينغي.

وأكدت أن اليوفي يرغب في ضم ثيو هيرنانديز، لاعب ريال مدريد، الذي كان معارًا إلى ريال سوسييداد في الموسم الماضي.

وسيكون من الصعب استمرار هيرنانديز، الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد التعاقد مع فيرلاند ميندي، لاعب ليون الفرنسي.

وانضم الفرنسي هيرنانديز، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى ريال مدريد من أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو، وسوف يكون هذا السعر مناسبًا لبيعه إلى يوفنتوس، خاصة أن النادي لن يكون في حاجة إليه حاليًا.

ويمكن أن يكون اللعب في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، فرصة جيدة أمام هيرنانديز، لإعادة اكتشاف نفسه، خاصة مع يوفنتوس، بطل إيطاليا، والراغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تعثر صفقة لوكاكو

كشفت تقارير صحفية تعثر المفاوضات بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، حول صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إن مانشستر يونايتد وضع شرطًا قاسيًا أمام إنتر ميلان للموافقة على رحيل لوكاكو إلى النيراتزوري.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، أن إدارة إنتر ميلان عرضت على مانشستر يونايتد الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي والكرواتي إيفان بريشيتش، إلا أن رد المانيو كان سلبيًا.

وأكدت أن مسئولي مانشستر يونايتد طلبوا الحصول على خدمات المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، وهو ما كان بمثابة المفاجأة الصادمة بالنسبة لمسئولي الإنتر.

وجدد سكرينيار عقده رفقة إنتر ميلان مؤخراً، وبالتحديد في 16 مايو الماضي، لمدة 4 مواسم إضافية، بحيث ينتهي عقده في يونيو 2023.

وأشارت ”كوريري ديلو سبورت“ إلى أن إنتر ميلان يرفض دخول سكرينيار في أي صفقات تبادلية تتعلق بالمهاجم البلجيكي لوكاكو، رغم رغبة أنطونيو كونتي، مدرب الفريق في الحصول على خدمات لوكاكو بأي طريقة.