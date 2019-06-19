رسميًا.. ماركو جيامباولو مدربًا جديدًا لميلان الإيطالي

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي تعاقده مع ماركو جيامباولو ليكون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.
وسيخلف مدرب سامبدوريا السابق في ميلان غينارو غاتوزو، الذي أقيل مع نهاية الموسم الماضي.
وقضى جيامباولو سنوات مع سمبدوريا، لكنه قرر فسخ عقده بعد تلقيه عرضًا من ميلان.
وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، أن التعاقد مع ماركو جيامباولو يبدأ من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2021 مع خيار التجديد حتى 30 يونيو 2022”.
يْعلن نادي أي سي ميلان عن تعيين ماركو جيامباولو كمدير فني جديد للفريق الأول اعتبارًا من 1 يوليو 2019. يستمر الاتفاق حتى 30 يونيو 2021 مع خيار تمديد العقد حتى يونيو 2022. pic.twitter.com/9fUBoovloj
— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) ١٩ يونيو ٢٠١٩