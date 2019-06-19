مانشستر يونايتد يصدم إنتر ميلان في صفقة لوكاكو بسبب سكرينيار

كشفت تقارير صحفية عن تعثر المفاوضات بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، بشأن صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية إن ”مانشستر يونايتد وضع شرطًا قاسيًا أمام إنتر ميلان للموافقة على رحيل لوكاكو إلى النيراتزوري“.

وأضافت، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن إدارة إنتر ميلان عرضت على مانشستر يونايتد الحصول على خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي والكرواتي إيفان بريشيتش، إلا أن رد المانيو كان سلبيًا.

وأكدت أن مسؤولي مانشستر يونايتد طلبوا الحصول على خدمات المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، وهو ما كان بمثابة المفاجأة الصادمة بالنسبة لمسؤولي الإنتر.

وجدد سكرينيار عقده برفقة إنتر ميلان أخيرًا، وبالتحديد في الـ 16 من مايو الماضي، لمدة 4 مواسم إضافية، بحيث ينتهي عقده في يونيو 2023.

وأشارت ”كوريري ديلو سبورت“ إلى أن إنتر ميلان يرفض دخول سكرينيار في أي صفقات تبادلية تتعلق بالمهاجم البلجيكي لوكاكو، رغم رغبة أنطونيو كونتي، مدرب الفريق في الحصول على خدمات لوكاكو بأي طريقة.

ويعوّل كونتي على انضمام لوكاكو والمهاجم البوسني إدين دزيكو إلى إنتر ميلان، في ظل عدم رغبته في استمرار إيكاردي برفقة النيراتزوري، وخروج المهاجم الأرجنتيني تمامًا من حساباته في الموسم الجديد.