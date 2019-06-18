ليلة الأرقام القياسية في كأس العالم للسيدات

شهدت مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة عدة أرقام قياسية حيث سجلت النجمة البرازيلية مارتا هدف الفوز للبرازيل على إيطاليا بهدف نظيف لتحرز هدفها 17 في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات لتصبح أول لاعبة تسجل هذا الرقم في تاريخ المونديال.

وعززت اللاعبة البالغة من العمر 33 عاما رصيدها القياسي البالغ 17 هدفا على مدار مسيرتها في كأس العالم بعدما هزت الشباك بالفعل في نسخ 2003 و2007 و2011 و2015.

وغابت مارتا عن المباراة الأولى لمنتخب بلادها أمام جامايكا بداعي الإصابة لكنها سجلت هدفا من ركلة جزاء أمام أستراليا ثم أضافت هدفا ثانيا في مرمى إيطاليا.

وأصبحت النجمة البرازيلية أول لاعبة تهز الشباك في خمس بطولات مختلفة لكأس العالم للسيدات بعد أن أحرزت هدف التقدم للبرازيل أمام استراليا يوم الخميس الماضي.

كما سجلت سام كير قائدة أستراليا أربعة أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز منتخب بلادها بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على جامايكا.

حتى هدف جامايكا التي أحرزته هافانا سولون في الدقيقة 49 هو أول أهداف منتخب بلادها في تاريخ كأس العالم.

كما شهدت هذه المجموعة تأهل ثلاثة منتخبات دفعة واحدة إلى دور الستة عشر بعد تساويهم في رصيد النقاط ولكل منهم ست نقاط من ثلاث مباريات.

وتصدرت إيطاليا المجموعة رغم خسارتها أمام البرازيل تليها أستراليا بذات الرصيد في المركز الثاني ثم البرازيل في المركز الثالث واخيرا جامايكا في ذيل الترتيب بدون نقاط لكنها سجلت أول أهدافها في تاريخ المونديال بينما سكن شباكها 12 هدفا في ثلاث مباريات.

وسبق وتأهلت الصين كواحدة من أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث ولحقت بها البرازيل ويتبقى منتخبان بين أفضل أربعة منتخبات المركز الثالث في دور المجموعات.

وتقام يوم الأربعاء مباريات المجموعة الرابعة بينما تختتم مباريات الدور الأول يوم الخميس بالجولة الأخيرة لمباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.