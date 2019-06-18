أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد زوجته وأوباميانغ يحتفل على طريقة بات مان

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

صفقة ريال مدريد الجديدة: الحلم أصبح حقيقة

نشر اللاعب البرازيلي رودريجو جويس المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني صورًا له بقميص النادي الملكي، وكتب أعلى الصور: ”اليوم أصبح الحلم حقيقة، لا شك أنه أسعد يوم في حياتي، كل يوم أعيش فيه المزيد من الأحلام، شكرًا لله، وللأسرة والأصدقاء وكل من يهتف لي، ويستمر الحلم … والآن، هالة مدريد وندى ماس“.

جيمس ماديسون يدعم منتخب بلاده

حرص جيمس ماديسون لاعب المنتخب الإنجليزي، على تقديم الدعم لمنتخب بلاده للشباب، والذي يخوض لقاء مهمًا اليوم أمام منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية:“اليورو يبدأ الآن لعبة ضخمة ضد فرنسا الليلة، هيا إنجلترا“.

برشلونة يعلن عودة رافينيا

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عن جاهزية لاعبه رافينيا بعد غياب استمر لشهور، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب، مؤكدة أن التقارير الطبية أكدت جاهزية اللاعب للمشاركة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

مولر يحيي أسطورة البايرن

حرص توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونيخ على إحياء أسطورة الفريق جيرد مولر، حيث نشر اللاعب تقريرًا عن جيرد، وكتب أعلى التقرير:“يا له من أسطورة بايرن ميونيخ“.

جورجينيو فينالدوم يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل جورجينيو فينالدوم، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد زوجته، حيث نشر اللاعب صورًا له مع زوجته عبر صفحته الشخصية، مهنئًا إياها بعيد ميلادها.

احتفال أوبميانغ على طريقة بات مان

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الآرسنال فيديو لاحتفال لاعبه أوباميانغ بطريقة جديدة، حيث يرتدي اللاعب الغابوني قناعًا على طريقة بات مان، ويعوّل نادي الآرسنال الكثير على اللاعب من أجل إعادة النادي إلى منصات التتويج من جديد.

راموس يشكر الحاضرين لحفل زفاقه

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد صورًا لحفل زفافه، وحرص اللاعب على توجيه الشكر لجميع الحاضرين حفل الزفاق، حيث كتب أعلى الصور:“نريد أن نشارككم بواحد من أسعد أيام حياتنا، والذي تحقق فيها حلمنا، شكرًا لكم جميعًا على الانضمام إلينا وعلى الدعم الذي تقدموه لنا كل يوم“.

ديغو دالوت يشحن طاقته

نشر ديغو دالوت لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له برفقة أصدقائه أثناء قضائه عطلته الصيفية، حيث علّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“إعادة شحن البطاريات“، كإشارة لشحن طاقته للموسم الجديد.

الشارقة يقدم الشكر للراحلين

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الشارقة الإماراتي على تقديم الشكر للاعبين الراحلين عن الفريق، حيث قالت:“شكرًا للاعبينا راشد أحمد، ومعتصم ياسين، ومحمد إبراهيم، على كل ما قدموه للملك خلال فترة تواجدهم في صفوف الفريق، ونتمنى لهم التوفيق في تحدياتهم الجديدة“.

الاتحاد المصري ينشر الصورة الرسمية للمنتخب

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورة المنتخب الرسمية قبل انطلاق منافسات الكان، وتم أعلى الصورة كتابة:“الصورة الرسمية لمنتخبنا الوطني المشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019″.