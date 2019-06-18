ميركاتو الأندية الأوروبية.. مانشستر يونايتد يصد غارة سان جيرمان على بوغبا.. وبرشلونة يبدأ ”العملية نيمار“

هيمنت فضيحة الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، يويفا، على تغطية الصحافة الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد اعتقال بلاتيني، على خلفية تحقيقات فساد تتعلق بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022.

ولكن فضائح مونديال قطر 2022، التي ستظل عرضًا مستمرًا، حتى إشعار أو قرار آخر، لم تمنع الاهتمام بسوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، والذي يتميز بالإثارة في ظل صراع كبار أوروبا على حسم الصفقات المميزة.

بوغبا.. صراع الكبار

ولا يزال الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يصنع العناوين الساخنة في الصحافة العالمية، وسط سباق ثلاثي ساخن على الفوز باللاعب.

ودخل نادي باريس سان جيرمان على خط التعاقد مع بوغبا، وهو ما أكدته صحيفة ”صن“ البريطانية اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أبدى استعداده لدفع 150 مليون جنيه إسترليني لضم بوغبا، وهو المقابل الذي يريد مانشستر يونايتد الحصول عليه لبيع اللاعب الفرنسي الدولي، المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب بلاده.

ومضت تقول: ”يتمتع مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، بعلاقات طيبة للغاية مع مسئولي باريس سان جيرمان؛ لأنه أحد الأسباب القوية التي عززت فرص انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى بطل فرنسا، في ظل المنافسة الشديدة مع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي“.

ولا يزال ريال مدريد الوجهة الأقرب لضم بوغبا، إضافة إلى يوفنتوس، الذي يريد استعادة نجمه السابق، ولكن لا تزال الأمور في يد إدارة مانشستر يونايتد، التي لن تفرّط في اللاعب بسهولة، أو بمقابل غير مناسب.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع أكثر من 90 مليون جنيه استرليني مقابل ضم بوغبا.

ولكن تقارير أخرى أكدت أن مانشستر يونايتد عرضت على بوغبا البقاء في ”أولد ترافورد“، مقابل عرض مغر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن مانشستر يونايتد عرض على بوغبا البقاء مقابل الحصول على 28 مليون يورو سنويًا، حتى عام 2022، علمًا بأنه يحصل حاليًا على 17 مليون يورو.

برشلونة يبدأ ”العملية نيمار“

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني بدأ بالفعل اتصالاته مع مديري أعمال البرازيلي نيمار، وناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، لاستعادة نجم السليساو إلى صفوفه مرة أخرى.

وبحسب موقع ”غلوبو“ البرازيلي، فإن برشلونة مستعد لدفع 100 مليون يورو، إضافة إلى عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، مقابل الحصول على خدمات نيمار.

ولكن تقارير صحفية إسبانية أكدت أن برشلونة ينتظر الحسم من جانب نيمار في بعض الأمور المالية والقانونية.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن برشلونة لن يستطيع دفع 30 مليون يورو، قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه نيمار في سان جيرمان، كما أن اللاعب مطالب أيضاً بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ضد النادي الكتالوني للحصول على باقي مستحقاته قبل رحيله عن كامب نو في صيف 2017.

رابيو إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية الوجهة النهائية للاعب الفرنسي أدريان رابيو، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال برنامج ”الشرنغيتو“ الإسباني إن رابيو أنهى جميع الاتفاقات الخاصة بعقده رفقة ناد يوفنتوس الإيطالي، كي يكون لاعباً في صفوف البيانكونيري بدءاً من الموسم المقبل.

وأشار البرنامج، في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أن عقد رابيو مع يوفنتوس سيكون لمدة 5 مواسم، ويحصل اللاعب على 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأكد أن إدارة يوفنتوس وافقت على دفع 10 ملايين يورو إلى رابيو، مقابل توقيع العقد مع النادي الإيطالي، في ظل أن اللاعب سيكون حراً في 30 يونيو الجاري، مع نهاية عقده رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

على الجانب الآخر، فإن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات الظهير الأيسر البرازيلي دوغلاس كوستا، لاعب يوفنتوس في الموسم المقبل.

4 وجهات محتملة للأرجنتيني ديبالا

كان وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، إلى يوفنتوس مطلع الموسم الماضي، بمثابة الصدمة بالنسبة للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي كان نجم الشباك في البيانكونيري قبل وصول ”الدون“.

وعانى ديبالا كثيراً في الموسم الماضي، وفقد مكانته الأساسية وبريقه مع اليوفي، مما أثار العديد من التقارير حول رحيله في الموسم المقبل إلى وجهة جديدة.

وأشارت تقارير صحفية إلى 4 وجهات محتملة لديبالا مع بداية الموسم المقبل.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن أندية إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، هي الأقرب لضم ديبالا.

أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإبرام صفقة جديدة، ستكون قياسية، بالنسبة لحامل لقب البريمييرليغ في الموسمين الماضيين.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن مسئولي مانشستر سيتي وافقوا على دفع 70 مليون يورو، ما يعادل 62.5 مليون جنيه إسترليني، مقابل التعاقد مع رودري، لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكانت أغلى صفقة لمانشستر سيتي في يوليو 2018، عندما تعاقد مع الجزائري الدولي رياض محرز من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، في ضم رودري، 22 عاماً، والملقب بخليفة نجم برشلونة سيرجي بوسكيتس، كي يكون بديلاً للبرازيلي فرناندينو، 34 عاماً، والذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في منتصف عام 2020.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة مانشستر سيتي تفاوضت مع رودري حول الشروط الخاصة بعقده الجديد مع النادي، في الوقت الذي تشهد فيه الصفقة منافسة شديدة من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وكلاهما يرغبان في ضم اللاعب.