أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. نيمار: بلدي الملاذ الآمن.. وجوردن هندرسون يشكر الجميع (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

جوردان هندرسون يشكر الجميع

حرص جوردن هندرسون لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على توجيه الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده، حيث نشر صورة له على صفحته قال أعلاها: ”شكرًا لجميع رسائل عيد الميلاد“.



نيمار: بلدي الملاذ الآمن

نشر نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان، الذي أبعدته الإصابة عن تمثيل منتخب بلاده البرازيل في بطولة كوبا أميركا، صورة له برفقة نجله وعلّق اللاعب على الصورة قائلًا: ”بلدي الملاذ الآمن“.



رونالدو فخور بنجله

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له بصحبة نجله عبر صفحته الشخصية، قال أعلاها: ”مبروك يا بني أن تستمر في أن تكون الفتى الجميل الذي كنت حتى اليوم، بابا فخور جدًا بك، أتمنى لك يومًا سعيدًا للغاية، بابا يحبك كثيرًا“.



مخيتريان في حفل زفافه

نشر هنريك مخيتريان لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية في حفل زفافه ويقضي اللاعب الآن إجازته السنوية قبل الانضمام لمعسكر إعداد المدفعية للموسم الجديد.

ستروتمان في رحلة بحرية

نشر اللاعب ستروتمان لاعب نادي مارسيليا الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية بصحبة بعض أصدقائه أثناء قضائه رحلة بحرية، ويقضي اللاعب حاليًا إجازته السنوية والتي فضل أن تكون على شواطئ البحار.



برشلونة يحتفل بعيد ميلاد كليمونت لينغليت

حرصت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني على الاحتفال بعيد ميلاد كليمونت لينغليت لاعب الفريق، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب مكتوبًا أعلاها: ”كل عام وأنت بخير“.



بايرن ميونخ يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ الألماني صورة لتجمع الفريق في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، وقالت الصفحة أعلى الصور: ”الترقب ضخم تبدأ في التحضير للموسم الجديد“



تياغو في رحلة سياحية خاصة

فيما نشر تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته على ”فيسبوك“ بصحبة زوجته وابنه في رحلة سياحية، وكان اللاعب قد ساهم في فوز فريقه الموسم الماضي بلقب الدوري والكأس.

محمد صلاح سعيد بشارة القيادة

نشر نجم المنتخب المصري صور له بقميص منتخب بلاده، وهو يحمل شارة القيادة، حيث حمل اللاعب شارة القيادة في مباراة منتخب بلاده بالأمس أمام غينيا والتي انتهت بفوز الفراعنة 3/1.



الزمالك يستجيب لطلب طفل السرطان

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صور لطفل السرطان أحمد حمدي، بعدما طلب زيارة النادي وهو ما استجابت له إدارة النادي، وعلقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”الزمالك يستضيف الطفل أحمد حمدي المشجع الزملكاوي المصاب بالسرطان لتحقيق حلمه والتقاط الصور التذكارية“.

