صفقة تبادلية وشيكة بين برشلونة وفالنسيا

يرتبط نادي برشلونة بعلاقة جيدة مع فالنسيا رغم خسارته لقب كأس ملك إسبانيا أمامه في نهاية الموسم الماضي، إذ يتبادل الناديان اللاعبين دون أي حساسية من الطرفين.

ويتمتع الناديان بتاريخ طويل من الصفقات المتبادلة، وسيستمر ذلك الصيف الحالي، ليس فقط بسبب رحيل دينيس سواريز إلى فالنسيا، لكن مع احتمالية تبادل حراس المرمى في الفريقين.

وذكرت محطة RAC1 ما أكدته صحيفة ”ماركا“ بشأن مفاوضات الناديين على مقايضة حراس المرمى، حيث إنه بموجب هذه المفاوضات والاتفاق سينتقل الهولندي ياسبر سيلسين إلى الفريق الذي يقوده المدير الفني مارسيلينو، بينما سيتجه نيتو مورارا إلى كامب نو.

ويتفاوض الناديان بشأن هذه الصفقة منذ شهرين، لكن قبل نهاية الشهر الحالي سيتم تنفيذ الصفقة في ظل رغبة سيلسين بالرحيل عن ”كامب نو“؛ من أجل خوض المزيد من المباريات في ظل الاعتماد الكلي على الألماني أندريه تير شتيغن.

سيواجه حارس المرمى البرازيلي تحديًا جديدًا، خاصة وأن علاقته مع مارسيلينو غير مستقرة، لذلك يرغب في الرحيل ليكون بديلًا لتير شتيغن.

ورغم أن برشلونة ينافس على الألقاب والبطولات، إلا أن مورارا سيشارك قليلًا في ظل تألق الحارس الألماني تير شتيغن.

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية إن ماوريسيو ساري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، بدأ مناقشة الصفقات الجديدة للفريق مع بداية الموسم المقبل، بعد أن تولى المهمة رسميًا، أمس الأحد.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إلى أن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، تصدر المباحثات بين ساري والمدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن ساري أبدى موافقته على دخول يوفنتوس في سباق ضم بوغبا، وكان متحمسًا للغاية لضم اللاعب إلى البيانكونيري، وشدد على ضرورة حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب.

إلا أن ساري لم يخف وجود بعض التحفظات الفنية على طريقة أداء بوغبا، وأهمها من وجهة نظره أنه يحتفظ بالكرة كثيرًا بدلًا من التمرير السريع، وهو ما سيحاول ساري علاجه مع اللاعب حال عودته إلى يوفنتوس مرة أخرى.

ونقل عن ساري قوله: ”لقد نجحت مع هازارد، وبالتالي فإنه يمكنني أن أفعل ذلك مع الظاهرة بوغبا“، مشيرًا إلى أن الخبرة التي اكتسبها ساري في نادي تشيلسي خلال الموسم الماضي منحته القدرة في السيطرة على النجوم الكبار.

ونوه ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن إدارة يوفنتوس تستعد لتقديم العرض الرسمي الأول لمانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدمات بوغبا، بعد أن أعرب اللاعب أمس عن رغبته في الرحيل، وخوض تحد جديد.