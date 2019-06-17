عناوين الصحف الرياضية العالمية: الباب مفتوح أمام نيمار.. وبوغبا يقوم بالخطوة الأولى

شكلت تصريحات بول بوغبا بشأن الرحيل من مانشستر يونايتد وتصريحات ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الذي فتح خلالها باب الخروج لكل من يرغب في المغادرة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بإعلان يوفنتوس تعاقده رسميًّا مع الإيطالي ماوريسيو ساري، وتألق السائق فيرناندو ألونسو وتصريحات توتي أسطورة روما وكوبا أمريكا البرازيل 2019 وبطولة أوروبا تحت 21 عامًا وكأس العالم للسيدات في فرنسا.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة ببطل ”الفورمولا وان“ السابق الإسباني فيرناندو ألونسو، والذي فاز ببطولة العالم للتحدي وكتبت: ”أسطورة يتحدى“.

كما اهتمت برغبة بول بوغبا الرحيل عن مانشستر يونايتد، وخسارة منتخب تحت 21 عامًا الإسباني في بطولة أوروبا أمام إيطاليا.

سبورت

ركزت الصحيفة على وضعية النجم البرازيلي نيمار بعد تصريحات الخليفي، وكتبت: ”الباب مفتوح أمام نيمار“.

كما اهتمت بفوز الأوروغواي على الإكوادور في كوبا أمريكا ودور لويس سواريز، ولقاء منتخب إسبانيا للسيدات في كأس العالم أمام الصين.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتألق السائق الإسباني فيرناندو ألونسو.

آس

اهتمت الصحيفة برغبة بول بوغبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وكتبت: ”بوغبا يقوم بالخطوة الأولى“.

كما تحدثت عن فوز السائق ألونسو ببطولة العالم للتحدي 24 ساعة.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بمنتخب سيدات إسبانيا الذي يواجه الصين في لقاء مصيري للتأهل لدور الـ16، وهزيمة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا أمام إيطاليا في بطولة أوروبا.

موندو ديبورتيفو

الصحيفة اهتمت بتألق أبطال إسبانيا في الدراجات النارية والسيارات عبر ألونسو وماركيز.

كما تحدثت عن تصريحات ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، والذي هدد من خلالها ببيع أي لاعب لا يرغب في البقاء.

الصحيفة اهتمت برغبة بول بوغبا الرحيل عن مانشستر يونايتد، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يفكر في راكيتيتش وكوتينيو حال رحيل بوغبا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا، والذي نشر صورته مع مصارعي السومو اليابانيين، وكتبت: ”بوغبا ينشر صورة مع مصارعي السومو وهو يقول لريال مدريد وزيدان: أنا معكم“.

كما تحدثت عن وداع تشيلسي لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الذي غادر نحو يوفنتوس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن مصير البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان، وكتبت: ”نيمار أغاني الرحيل“.

كما تحدثت عن مواجهة منتخب فرنسا للسيدات لمنتخب نيجيريا في كأس العالم للسيدات، وكتبت: ”التغييرات تكون الآن“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا على إسبانيا في أمم أوروبا مع تألق كييزا، وكتبت: ”أورو كييزا“.

كما اهتمت بتعاقد يوفنتوس رسميًّا مع ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا للفريق، وكتبت: ”الآن يأتي الأجمل“.

كما تحدثت عن توتي وكتبت: ”حقيقة فرانسيسكو توتي“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالإعلان الرسمي لتعاقد يوفنتوس مع المدرب ماوريسيو ساري، وكتبت: ”مرحبًا ساري“.

كما اهتمت بفوز منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا على منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا.