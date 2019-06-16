كأس العالم للسيدات.. قطار أمريكا لا يتوقف ورقم سلبي جديد لتايلاند

واصل المنتخب الأمريكي تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعدما أصبحت قائدته كارلي لويد أول لاعبة تسجل في ست مباريات متتالية في كأس العالم عندما أحرزت ثنائية في الفوز بثلاثة أهداف على تشيلي لتضمن مقعدها في دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها فرنسا.

وهيمنت الولايات المتحدة، التي سحقت تايلاند 13-صفر في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة السادسة، على المباراة من الدقيقة الأولى وسجلت أهدافها الثلاثة في الشوط الأول.

وكان من الممكن أن تضاعف لويد أهدافها لكنها أهدرت ركلة جزاء قبل النهاية بتسع دقائق لتكتفي بثنائية وضعت الولايات المتحدة كمرشح أول للفوز بالبطولة والاحتفاظ بلقبها.

ورغم تألق لويد وباقي لاعبات الولايات المتحدة إلا أن كريستياني إندلر حارسة باريس سان جيرمان وتشيلي فازت بجائزة أفضل لاعبة في المباراة بفضل تصديها للعديد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني.

وبعد مباراتين سجلت الولايات المتحدة 16 هدفا وأصبحت المرشحة الأولى للفوز باللقب بفضل تألق لاعباتها الواضح مقارنة بباقي المنافسين.

تايلاند تحقق رقمًا سلبيًا

ولحقت الولايات المتحدة بالسويد إلى الدور الثاني بعدما سحق المنتخب الأوروبي فريق تايلاند بخمسة أهداف مقابل هدف.

ورغم الخسارة الثانية على التوالي نجحت تايلاند في تسجيل أول أهدافها في البطولة التي تستضيفها فرنسا لكنها تلقت 18 هدفًا في مباراتين.

وهذا الرقم السلبي يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سكنت شباك الأرجنتين في بطولة واحدة عام 2007 ورغم ذلك أبدت المديرة الفني لتايلاند سعادتها بالهدف الوحيد الذي سجلته لاعبتها وغضت بصرها عن 18 هدفًا سكنت شباك فريقها في مباراتين فقط.

وأنهت السويد الشوط الأول متقدمة بثلاثة أهداف لأول مرة منذ فوزها على ألمانيا في مباراة المركز الثالث في نسخة 1991.