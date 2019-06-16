أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. دي بروين يلعب بنجله كرة السلة.. ومبابي يتجه للركبي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مبابي يتجه للركبي

نشر كليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له على أحد ملاعب الركبي في أمريكا، والتي يقضي فيها اللاعب عطلته السنوية، وعلّق اللاعب على صورته أعلى الصفحة قائلًا:“ملعب المتهربين“.

كورينتين توليسو في رحلة استجمام

نشر كورينتين توليسو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له على أحد الشواطئ، التي يقضي فيها اللاعب عطلته، قبل أن ينخرط في تدريبات الفريق البفاري ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

يوفنتوس يعلن تعاقده مع ساري

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس الإيطالي عن تعاقد اليوفي مع مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق ساري، وكتبت الصفحة:“موريزيو ساري هو مدرب يوفنتوس الجديد“.

سيزار أزبيليكويتا يشكر مدربه

حرص سيزار أزبيليكويتا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على توجيه الشكر إلى مدربه ساري، والذي رحل لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية:“حظ سعيد في الفصل التالي، سيدي شكرًا لك على عملكم الشاق الذي ساعدنا على الاستمتاع بليلة رائعة في باكو“.

ريال مدريد يحتفل بإنجاز حارسه

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني بما حققه حارسه الأوكراني لونين، بعدما حصل على أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للشباب، والذي تُوّج المنتخب الأوكراني بلقبها في المباراة النهائية على حساب كوريا الجنوبية، وقالت الصفحة أعلى صورة الحارس: حصل لونين على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حيث فاز فريقه على كوريا الجنوبية 3-1 في المباراة النهائية“.

برشلونة يدعم مهاجمه

حرصت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني، على دعم مهاجم الفريق لويس سواريز، والذي تنتظره، هو وزملاءه مع منتخب الأورجواي، مباراة قوية، اليوم، أمام منتخب الأكوادور ضمن منافسات كوبا أمريكا، حيث وضعت الصفحة فيديو لأهداف سواريز متمنية له التوفيق.

سواريز يشيد بأياكس أمستردام

أشاد المهاجم الأروغواياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني بالصفحة الرسمية لنادي أياكس أمستردام الهولندي، والتي حرصت على تكريم لاعبي الفريق بمناسبة يوم الأب.

كيفين دي بروين يلعب بنجله كرة السلة

نشر كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له بحمام السباحة وهو يقذف بنجله إلى أعلى على طريقة كرة السلة، وعلّق على الصورة قائلًا:“رمي طفلي مثل كرة السلة لأننا نفتقد موسم الدوري الأمريكي للمحترفين“.

الكاف يبدأ العد التنازلي

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم صورة كتبت عليها العد التنازلي 5 أيام، حيث قالت الصفحة:“العد التنازلي على الانطلاق“، كإشارة إلى اقتراب انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي ستبدأ، يوم الجمعة المقبل.

الجزيرة يعلن تعاقده مع المدرب يورغن ستريبل

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة الإماراتي عن تعاقد النادي مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل، حيث قالت الصفحة:“رسميًا نادي الجزيرة فخر أبوظبي يتعاقد مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل لقيادة الفريق الأول بداية من الموسم المقبل“.

محمد النني يحتفل بعيد ميلاد نجله

احتفل النجم المصري محمد النني، لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي، بعيد ميلاد نجله، حيث وضع صورة له بصحبة نجله كتب أعلاها:“أحلى يوم في حياتي يوم ١٦/٦/٢٠١٣ يوم ميلادك يا أحلى حاجة في حياتي، ربنا يخليك ليا يا عمري، كل سنة وأنت ابني وصاحبي وحبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب بحبك يالوكا“.