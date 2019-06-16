بوفون: أحضر نفسي لحياة ما بعد الاعتزال.. ولهذا السبب رحلت عن باريس سان جيرمان

تحدث الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بوفون في حوار أجرته معه صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، يوم الأحد: ”لقد تم إبلاغي قبل 5 أشهر، وبالتحديد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنني سأكون الحارس الثاني للفريق في الموسم المقبل“.

وأضاف: ”لقد كان أمامي متسع من الوقت للتفكير في الأمر حتى تأكدت أن العرض لا يناسبني، لذا تنازلت عن أموال ضخمة وتجديد تعاقدي لموسم آخر“.

وتابع: ”بالطبع ما يفكر به مسؤولو النادي الباريسي مشروع وأتفهم قرارهم، لكن أشعر بأنني في حالة بدنية وذهنية ولدي من المشاعر التي تولد بداخلي طاقة وأحلام وأن أكون جزءًا مهمًّا في كيان ما“.

وأشار إلى أنه تلقى بعد العروض الجيدة، موضحًا: ”لكن إذا لم أجد الدوافع التي أتطلع إليها، ربما أبقى في الملاعب لعام آخر إرضاءً لنفسي فقط“.

ولفت إلى أنه بدأ التفكير -أيضًا- في حياته بعد اعتزال كرة القدم، والاتجاه لدراسة الإدارة الرياضية أو تأهيل نفسه ليكون مدربًا، وكذلك تعلم اللغة الإنجليزية ليحتفظ لنفسه بأكبر عدد من الخيارات في المستقبل.

وانتقل الحارس الإيطالي المخضرم للإشادة بزميله السابق أدريان رابيو، المغضوب عليه من إدارة سان جيرمان، قائلًا ”إنه يعد مزيجًا رائعًا فيتمتع بالقوة البدنية لبوجبا، فهو يشبه دولاب الملابس، وأيضا بقوة شخصية فيدال في الملعب، وحركية ماركيزيو“.

وأوضح: ”رابيو مذهل وقوي للغاية، لكنه بحاجة لتطوير قدراته عندما يتقدم لنصف ملعب المنافس، كما يبقى من نوعية اللاعبين القادرين على تسجيل 10 أهداف في الموسم“.

وأتم: ”أدريان يعد -أيضًا- زميلًا رائعًا وشخصًا مميزًا، ولا أعرف ما سبب العاصفة التي أقحمه الإعلام بها“.