أمين غويري موهبة شابة من أصول جزائرية على رادار يوفنتوس الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب أمين غويري، لاعب نادي ليون.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره اليوم الأحد، إن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيتشي قام بجولة مكوكية خلال الأيام القليلة الماضية في فرنسا وبريطانيا، لبحث عدد من الصفقات التي يرغب بها مسؤولو البيانكونيري خلال سوق الانتقالات الجارية.

وأشار إلى أن باراتيتشي بحث مع مسؤولي ليون خلال زيارته إلى فرنسا إمكانية ضم لاعب الوسط تانغي ندومبلي إلى صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، ولكن ندومبلي لم يكن اللاعب الوحيد على أجندة المفاوضات بين اليوفي والنادي الفرنسي.

وأكد الموقع المتخصص في سوق الانتقالات أن باراتيتشي بحث مع إدارة ليون إمكانية التعاقد مع أمين غويري، مهاجم النادي الفرنسي، الذي ينحدر من أصول جزائرية.

ويبلغ غويري من العمر 19 عامًا، ويلعب في مركز رأس الحربة، ويبلغ طوله 180 سم، وينتهي عقده مع ليون في منتصف عام 2022.

ويعتبر غويري أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، ويرغب يوفنتوس في حسم موقف اللاعب قبل أن يجتذب اهتمام أندية أوروبية أخرى، ويرتفع سعره بصورة مبالغ فيها، خاصة أن مسؤولي البيانكونيري يتابعون اللاعب الشاب منذ فترة طويلة، وأبدوا إعجابهم الشديد بقدراته، ويرون فيه مهاجمًا مستقبليًا مميزًا.