أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية.. بوغبا يهدد مانشستر يونايتد.. وبرشلونة يبدأ ”العملية غيريرو“

لا يزال مصير النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يهيمن على تقارير الصحف الأوروبية والعالمية، في ظل الغموض الشديد الذي يحيط بوجهته المقبلة.

تمرد بوغبا

يبدو أن بوغبا حسم قراره بالفعل، وقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بغض النظر عن موافقة ناديه، وبدأ يستعد لسيناريو الهروب من ”أولد ترافورد“ إلى حلمه، نادي ريال مدريد الإسباني، أو على أقل تقدير العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة ”إي بي سي“ الإسبانية، إن بوغبا بدأ بوضع خطة ”التمرد“ على مانشستر يونايتد، في حالة محاولة مسؤولي النادي الإنجليزي عرقلة رحيله إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن أولى خطوات بوغبا في التمرد ستكون التفاوض بشكل ودي مع إدارة النادي حول الرحيل.

وتابعت بقولها:“الخطوة الثانية ستكون تقديم طلب رسمي بالرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي يرفض مسؤولوه بيع اللاعب الفرنسي، ويطلبون 180 مليون يورو، للموافقة على رحيله، في محاولة لتعجيز الأندية الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها الريال ويوفنتوس“.

وأكدت أن بوغبا يخطط للانقطاع عن المران، في حالة استمرار تعنت مسؤولي مانشستر يونايتد معه.

وفي نفس السياق، أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد سيعرض على مانشستر يونايتد الحصول على أحد نجومه، الويلزي غاريث بيل، أو الكولومبي خاميس رودريغيز، في صفقة تبادلية لضم بوغبا.

وأكدت تقارير أخرى أن يوفنتوس الإيطالي سيعرض على المانيو خدمات لاعبه البرازيلي دوغلاس كوستا، في حالة إتمام التعاقد مع نجمه الفرنسي السابق.

حرب ثنائية على رئيس باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية وجود خلافات شديدة بين إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع اللاعبين كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن مبابي ونيمار أبديا غضبهما الشديد من رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، على خلفية الإطاحة بالمدير الرياضي السابق أنتيرو هنريك، وإعادة البرازيلي ليوناردو إلى هذا المنصب.

وأشارت إلى أن كلا اللاعبين كانا يرتبطان بعلاقات خاصة للغاية بهنريك، حيث لعب الرجل دورًا كبيرًا في التعاقد مع النجمين، الأغلى في العالم، في صيف 2017، ويرى النجمان أن وجود ليوناردو خطوة للخلف بالنسبة لمشروع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة، أن مبابي ونيمار يشعران بغضب شديد تجاه ناصر الخليفي، على خلفية قرار الإطاحة بهنريك، ويرى كلاهما أنه لا يوجد سبب وراء إقالة هنريك، وتعيين ليوناردو، مما دفع مبابي لإشعال الموقف مع الخليفي، وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما بعث رسالة وداع عبر إلى هنريك.

وتوقعت ”ديفنسا سنترال“ أن يكون قرار إقالة هنريك بمثابة ”النهاية“ في علاقة مبابي على وجه الخصوص مع باريس سان جيرمان، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وتأكيده مرارًا على أنه ينتظر ”مرحلة حاسمة“ في مشواره، وتصريحاته أمس الأول على ”إنستغرام“، التي قال فيها:“حقق حلمك ثم احلم بجنون“.

وينتظر نادي ريال مدريد الموقف النهائي للنجم الشاب مبابي، حيث يرغب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بضم اللاعب بشدة، ليكون مسك الختام لسلسلة الصفقات التي أبرمها النادي الملكي في سوق الانتقالات الجارية، وعلى رأسها البلجيكي هازارد والصربي لوكا يوفيتش، والفرنسي فيرلاند ميندي.

برشلونة يبدأ مفاوضات ”غيريرو“

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي برشلونة بدأ المفاوضات الرسمية لضم الظهير الأيسر البرتغالي رافائيل غيريرو، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وتألق غيريرو هذا الموسم برفقة دورتموند، وشارك في 32 مباراة، وأحرز 6 أهداف وصنع 6 أخرى، علمًا بأنه انضم إلى دورتموند في منتصف العام 2016، وينتهي عقده العام المقبل.

وأشارت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن انتهاء عقد غيريرو بعد نهاية الموسم المقبل، سيساعد البارسا على حسم الصفقة، في ظل مخاوف إدارة النادي الألماني من رحيل اللاعب مجاناً في العام 2020.

وأكدت أن إدارة برشلونة تنتظر القرار الحاسم من جانب غيريرو، البالغ من العمر 25 عامًا، حيث توجد خيارات أخرى لدى إدارة البلوغرانا، للتعاقد مع بديل لجوردي ألبا، ولكن يظل غيريرو الخيار الأول.

ويعتبر غيريرو بديلًا مثاليًا لجوردي ألبا في صفوف برشلونة، خاصة أن سعره لن يكون مرتفعًا، ويمكن أن يحسم مسؤولو البارسا الصفقة في حدود 25 مليون يورو، أو أقل.

إيكاردي ينتقم من إنتر ميلان

قالت تقارير صحفية إيطالية إن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي يخطط لتوجيه ضربة قاصمة إلى ناديه إنتر ميلان.

وأشارت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية إلى أن إيكاردي يسعى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، لفسخ عقده مع إنتر ميلان والرحيل مجانًا عن النادي.

وتابعت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم السبت،:“سيقوم إيكاردي بتقديم شكوى إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أجل فسخ عقده مع إنتر ميلان، نتيجة ما تعرض له اللاعب من بعض الوقائع التي تؤكد، بحسب قوله، أنه يواجه معاملة سيئة داخل النادي“.

وأردفت بقولها:“يأتي على رأس قائمة تلك الوقائع، سحب شارة القيادة من إيكاردي، وعدم استدعائه لمباراة لاتسيو يوم 31 مارس الماضي، والعزلة التي يعاني منها داخل غرفة ملابس الفريق، إضافة إلى تعنت مسؤولي النادي في مفاوضات تجديد عقده برفقة النيراتزوري“.

ووصفت الصحيفة محاولات إيكاردي لفسخ عقده مع إنتر ميلان والرحيل مجانًا عن النادي بأنها ستكون ”ضربة قوية“ للنادي، حال نجاحه في مسعاه، لأن إدارة الإنتر تعوّل كثيرًا على مقابل بيع إيكاردي في تمويل صفقتي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبوسني إدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي.

حكيم زياش إلى آرسنال؟

قالت تقارير صحفية إن نادي أياكس أمستردام الهولندي يريد الحصول على 35 مليون يورو مقابل بيع لاعبه المغربي حكيم زياش.

وبحسب موقع talkSPORT فإن مسؤولي أياكس نفوا تمامًا وجود شرط جزائي قيمته 25 مليون يورو في عقد زياش.

وأشار الموقع إلى أن نادي آرسنال الإنجليزي هو الأقرب لضم زياش، 26 عامًا، الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب نفسه أكد من قبل أن الغانرز يناسب أسلوب لعبه، وأنه يعتبر النجم الألماني الدولي مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، مثله الأعلى.