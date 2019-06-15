كريستيانو رونالدو قد يمثل أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية بسبب قضية الاغتصاب

تسلّم كريستيانو رونالدو الوثائق المتعلقة بقضية اغتصاب كاثرين مايورغا، التي اتهمت نجم يوفنتوس باغتصابها العام 2009 في لاس فيغاس، ما يعني إمكانية استدعائه أمام القضاء الأمريكي.

واتهمت ”مايورغا“ نجم يوفنتوس وهدافه باغتصابها في لاس فيغاس بنيفادا خلال إجازة كان يقضيها في الولايات المتحدة قبل انتقاله إلى ريال مدريد في العام ذاته.

ونفى رونالدو بشدة كل هذه الاتهامات، وأصرَّ على أن علاقته مع مايورغا كانت بالتراضي، لكن هذه الخطوة سيستلزم بعدها استكمال الإجراءات المدنية وفقًا للطريقة الطبيعية.

لكن صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية قالت إنه من الصعب حاليًا تحديد ما إذا كانت المحكمة ستستدعي رونالدو في الولايات المتحدة، لكن فريق المحامين الخاص بالنجم البرتغالي طلب من القاضي رفع التهم الموجهة ضد اللاعب قبل 10 سنوات، وذلك عبر ملف قدموه له من 46 صفحة.

وأكد فريق المحامين الخاص بالهداف التاريخي لريال مدريد أن ”مايورغا“ حصلت على 375 ألف دولار مقابل سحب اتهامها، لكن في الوقت ذاته ينفون أن يكون هذا الاتفاق يؤكد الاتهام.

إذ صرح محامو رونالدو مرارًا وتكرارًا بأن اتفاقية عدم الكشف الموقعة مع مايورغا لم يكن“اعتراف بالذنب“ من قبل رونالدو.

وبسبب هذه القضية، لم تتم دعوة يوفنتوس للمشاركة في البطولة الودية التحضيرية للموسم المقبل، والتي ستقام في الولايات المتحدة هذا الصيف.