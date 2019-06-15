مانولاس مدافع روما يوافق على الانضمام إلى نابولي

قالت تقارير صحفية إيطالية، السبت إن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس وافق على الانضمام إلى نابولي، والتدرب تحت قيادة كارلو أنشيولي.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن مانولاس وافق على الشروط الشخصية للانتقال إلى نابولي في صفقة قد تكلف 36 مليون يورو.

ويسعى نابولي للتعاقد مع مانولاس، البالغ من العمر 28 عامًا، مع اقتراب مدافعه الإسباني راؤول ألبيول من الانتقال إلى فياريال، مقابل 4 ملايين يورو.

وتردد أن نابولي عرض أمادو دياوارا على روما، لكن نادي العاصمة طلب الحصول على درايس ميرتينز مقابل التنازل عن مانولاس.

وذكرت تقارير سابقة أن يوفنتوس ونابولي وميلان مهتمون بالتعاقد مع مانولاس، الذي انضم إلى روما العام 2014، قادمًا من أوليمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو.

وشارك مانولاس في 35 مباراة مع روما، الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا، علمًا أنه يملك 206 مباريات مع روما، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.