عناوين الصحف الرياضية العالمية.. لامبارد يستعين بدروغبا وميسي يبدأ حلم كوبا أمريكا (صور)

شكلت مباريات كأس العالم للسيدات وتعاقدات الأندية الكبرى في أوروبا العناوين الرئيسية للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بإنجاز مارك جاسول في كرة السلة الأمريكية وقرب تعيين فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي وتصريحات فرانسيسكو توتي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الصحف العالمية لليوم السبت، 15 يونيو.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن توقيع ريال مدريد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو متفوقًا على برشلونة.

كما تحدثت عن إصرار أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ماركوس لورينتي لاعب ريال مدريد لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه رودري.

واهتمت الصحيفة أيضًا بتتويج مارك جاسول رفقة تورونتو بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة ليلحق بأخيه باو جاسول الذي تُوج أيضًا باللقب لكن مع لوس أنجلوس ليكرز.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقدات برشلونة وكتبت ”مفاوضات مع رافائيل غيريرو“.

كما تحدثت عن مفاوضات إيفرتون لضم الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، وبداية ليونيل ميسي في كوبا أمريكا.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بإنجاز مارك جاسول والفوز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين ليلحق بأخيه باول جاسول وكتبت ”تاريخي جاسول“.

كما اهتمت الصحيفة ببداية ميسي في كوبا أمريكا ونهائي الدوري الإسباني في كرة السلة والذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة.

أس

اهتمت الصحيفة بإنجاز الإسباني مارك جاسول والفوز بلقب NBA وكتبت ”جاسول آخر يدخل الأساطير“، كما اهتمت بتوقيع ريال مدريد للنجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو.

الصحيفة اهتمت بمباراة الأرجنتين الأولى في كوبا أمريكا أمام كولومبيا وكتبت ”ميسي ضد جيمس“.

كما تحدثت ”أس“ عن اهتمام أتلتيكو مدريد بماركوس لورينتي لاعب ريال مدريد.

الصحف الإنجليزية

صن

ركزت الصحيفة على قرب تعيين فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي وكتبت ”هاتَف دروغبا: لامبارد يرغب في أن يكون دييديه دروغبا ضمن طاقمه الفني“.

كما اهتمت بإمكانية توقيع آدريان رابيو لمانشستر يونايتد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتعيين ليوناردو مديرًا رياضيًا لباريس سان جيرمان وكتبت ”ليو من أجل نسيان هنريكي“.

كما أجرت حوارًا مع فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق والذي يبحث عن تحدٍ جديد.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إيطاليا للسيدات في كأس العالم في فرنسا وجاء على حساب جامايكا 5/0.

كما اهتمت بالتعاقدات المحتملة لأنطونيو كونتي في إنتر ميلان ”وكتبت 120 مليونًا لكونتي“.

كما تحدثت عن توتي أسطورة روما وكتبت ”دموع توتي“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل يوفنتوس بعد قدوم ماويسيو ساري كمدرب جديد وكتبت ”يوفنتوس ساري“.

كما اهتمت بفوز منتخب إيطاليا للسيدات الثاني في كأس العالم للسيدات بفرنسا وانتقال بوبان نحو ميلان وكتبت ”بوبان نحو ميلان، وداعًا الفيفا“.