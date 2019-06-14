ميركاتو الأندية الأوروبية.. ريال مدريد يخطف ”ميسي“ من برشلونة وبوغبا يفتح الباب أمام يوفنتوس

سيطر مصير الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، على معظم تقارير الصحافة الأوروبية اليوم الجمعة.

ولا تزال وجهة بوغبا غير واضحة حتى الآن، وإن كانت المعلومات التي تداولتها الصحف خلال الـ24 ساعة الماضية، تشير إلى أن يوفنتوس الإيطالي يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي.

بوغبا يعطي الضوء الأخضر ليوفنتوس

وبحسب صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية، فإن بوغبا وافق بالفعل على العودة إلى يوفنتوس، ولا يتبقى سوى اتفاق اليوفي ومسؤولي مانشستر يونايتد على الصفقة المرتقبة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد يشهد خلافًا حول قيمة بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمرشح بقوة للانضمام إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

في الوقت الذي يضع فيه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، بوغبا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، بعد إبرام 5 صفقات حتى الآن، فإن الأمور داخل الإدارة الفنية لا تسير كما يريد زيدان.

ونقلت ”ليكيب“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن مصدر داخل الإدارة الفنية لريال مدريد، قوله إن بوغبا لا يمكن مقارنته بمواطنه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، بقوله إن هناك فارقًا كبيرًا بين قيمة بوغبا، وبين مبابي ونيمار، وأن بوغبا لا يمكن معاملته ماليًا على قدم المساواة مع النجمين الآخرين، ولا يمكن أن يكون صاحب أعلى راتب في ريال مدريد.

برشلونة يستسلم أمام دي ليخت

وفي سياق متصل، يبدو أن نادي برشلونة الإسباني رفع الراية البيضاء في صفقة ضم دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي، بعد التقرير الذي نشرته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من إدارة البلوغرانا، اليوم الجمعة.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ كواليس الفشل المتوقع لصفقة نادي برشلونة مع ماتياس دي ليخت.

وقالت الصحيفة: إن دي ليخت كان قريبًا للغاية من برشلونة في فترة المفاوضات الأولى التي أعقبت الإعلان الرسمي عن التعاقد مع زميله في أياكس فرانكي دي يونغ، إلى أن تدخلت 3 عوامل أبعدت اللاعب كثيرًا عن البلوغرانا، وهي راتب دي يونغ، وعرض يوفنتوس الإيطالي، ثم عرض باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت بقولها: ”بدأت عملية المفاوضات بشأن دي ليخت في فبراير الماضي، وكان هناك تفاهم كبير للغاية بين إدارتي برشلونة وأياكس على ضم اللاعب، وكانت مهمة مسؤولي النادي الهولندي تتمثل في إقناع دي ليخت بالانضمام إلى برشلونة بنفس الشروط المالية التي وافق عليها دي يونغ“.

وتابعت بقولها: ”ظل برشلونة متصدر سباق صفقة دي ليخت حتى أبريل الماضي، بحيث يحصل اللاعب على راتب سنوي 6 ملايين يورو، يزيد سنويًا خلال مدة عقده التي تستمر لمدة 5 مواسم، وكان دي ليخت مترددًا بعض الشيء في قبول العرض، إلا أنه وافق في النهاية“.

وأردفت الصحيفة بقولها: ”في الفترة التالية، نجح أياكس في التقدم نحو الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام توتنهام الإنجليزي، وبدأ مديرو أعمال اللاعب في تلقي عروض مغرية ماليًا، كان أولها من يوفنتوس، الذي عرض 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا صافيًا لضم دي ليخت“.

وأكدت أن عرض يوفنتوس كان بداية العراقيل أمام برشلونة لضم دي ليخت، وجاء بعده عرض باريس سان جيرمان، براتب سنوي 12 مليون يورو، وهي أرقام رفض برشلونة مجرد مناقشتها، لأنه لا يستطيع أن يرفع سقف راتب دي ليخت لضعف ما يحصل عليه زميله دي يونغ.

وختمت ”سبورت“ تقريرها بقولها: ”إدارة برشلونة لن تقوم بأي تحرك جديد في صفقة دي ليخت، العرض البرشلوني ثابت وينتظر قرار اللاعب بحسم وجهته المقبلة“.

ريال مدريد يخطف ”ميسي اليابان“

أعلن نادي ريال مدريد، رسميًا، تعاقده مع الجوهرة اليابانية تاكيفوسا كوبو من فريق طوكيو.

ولم يكشف العملاق الإسباني عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن يتوقع أنها كلفت مليوني يورو، وأكد ريال مدريد في بيان على الإنترنت أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، سيلعب مع فريق الكاستيا في الموسم المقبل.

وكان كوبو هدفًا لنادي برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي ويلقب بـ ”ميسي اليابان“.

مانشستر يونايتد يعلن سعر لوكاكو

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم سعر صفقة بيع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يطلب 75 مليون يورو لبيع لوكاكو إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان، وكلاهما أبديا الاهتمام بضم اللاعب في الموسم المقبل.

وبحسب تقارير إيطالية، فإن لوكاكو أقرب إلى الإنتر من يوفنتوس، حيث يرغب مسؤولو اليوفي في ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب النيراتزوري، في حين يريد أنطونيو كونتي مدرب الإنتر الجديد الاعتماد على لوكاكو والبوسني إدين دزيكو، مهاجم روما في هجوم الفريق الموسم المقبل.

رابيو يحسم موقفه خلال أيام

قال أدريان رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إنه سيحسم وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار رابيو، في تصريحات لصحيفة ”كوريري ديلوسبورت“ الإيطالية إن هناك مفاوضات تجري بالفعل بينه وبين نادي يوفنتوس، مؤكدًا أن اليوفي نادٍ عظيم، وأي لاعب يتمنى الانضمام إليه.

وحول وجود عرض من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قال رابيو: ”المانيو نادٍ عظيم أيضًا، ولكنني الآن في عطلة، وسأحسم قراري قريبًا“.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الجاري، وأشارت تقارير إلى أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي الجديد لبطل فرنسا يرغب في تجديد عقد رابيو مع النادي.