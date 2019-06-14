أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. ميلان يعلن تعيين مالديني وبوغبا يظهر في الصين (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

خضيرة في حملة للتبرع بالدم

شارك سامي خضيرة لاعب نادي ريال مدريد السابق في حملة للتبرع بالدم، حيث كتب عبر صفحته الشخصية: ”الحق، هنا شيء مفقود. لحسن الحظ حرف واحد فقط في اسمي. ولكن ماذا تفعل عندما يهم حقًا؟ حتى حيوية؟ فقط عندما يكون في عداد المفقودين، فإنه يبرز! دمك يمكن أن ينقذ الأرواح!“.

بنزيما يقضي إجازته في حمام السباحة

فيما نشر كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني صورة له على صفحته الشخصية، أثناء قضاء إجازته السنوية وكتب اللاعب أعلى الصورة: ”فعاليات الصيف“.

توبي مع ابنته على شواطئ اليونان

نشر توبي الديرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له على صفحته الشخصية بصحبة ابنته على أحد شواطئ اليونان.

ويقضي توبي إجازته الرسمية قبل عودة الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس القادم.

مبابي في الدوري الأمريكي

نشر كليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الإنجليزي صورة له على صفحته الشخصية، أثناء تواجده في نهائي دوري NBA الأمريكي، وتعد لعبة السلة هي اللعبة المفضلة لمبابي بعد كرة القدم.

بوغبا في الصين

نشر اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له على صفحته الشخصية، أثناء قضاء إجازته السنوية في الصين، وهو يرتدي ملابس البلاد هناك.

فرناندينيو مع عائلته

نشر اللاعب البرازيلي فرناندينيو نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له برفقة زوجته وابنته، كرسالة لدعم منتخب بلاده والذي يواجه اليوم منتخب بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

توريه مع السيدة الأولى

فيما نشر اللاعب الإيفواري يايا توريه نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له على صفحته الشخصية برفقة السيدة الأولى في بلاده، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”يسعدني دائمًا أن أرى السيدة الأولى لبلدي ساحل العاج، دومينيك واتارا، لدي الكثير من الإعجاب والاحترام لها“.

ميلان يعلن تعيين أسطورته لقيادة الفريق

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي إي سي ميلان الإيطالي تعيين مالديني نجم الفريق السابق لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول.

ويبحث ميلان عن أمجاده السابقة بعدما افتقد بريقه المحلي والقاري خلال السنوات السابقة.

ريال مدريد يعلن ضم موهبة برشلونة السابق

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد ضم اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبا لاعب نادي طوكيو الياباني والذي سبق أن لعب بصفوف الناشئين بنادي برشلونة الغريم التقليدي للنادي الملكي، والذي يبلغ الآن من العمر 18 عامًا.

طارق حامد على طريق أبرز نجوم العرب

فيما نشر طارق حامد لاعب خط وسط منتخب مصر صورة له برفقة تريزيجيه وعمرو وردة بشكل مختلف، على طريقة أبرز نجوم الكرة العربية في القرن الماضي.

مهاجم منتخب مصر يوجه رسالة إلى منتقديه

حرص مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على توجيه رسالة إلى منتقديه عقب مباراة الأمس أمام تنزانيا، حيث كتب آية من القرآن الكريم: ”فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“، كرسالة على أن نصر الله سيكون حليفه في البطولة للرد على المشككين في قدراته.