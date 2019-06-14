نائب سكرتير عام الفيفا يترك منصبه ويتولى إدارة شؤون كرة القدم بنادي ميلان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ اليوم الجمعة، أن الكرواتي زفونيمير بوبان بصدد الرحيل عن منصبه في الاتحاد، من أجل العودة إلى نادي ميلان حيث سيكون مسؤولًا عن كرة القدم بالنادي الإيطالي.

ويتولى بوبان (50 عامًا) منصب نائب السكرتير العام لـ“فيفا“ لشؤون كرة القدم منذ عام 2016، إذ كان يشارك في مهام منها التعديلات المنتظرة في كأس العالم للأندية، وملفات طلب استضافة كأس العالم 2026 وكذلك تقديم نظام حكام الفيديو المساعدين (فار).

وقال بوبان: ”أشعر حقًا بالفخر والامتياز لأنني عملت في مثل هذه المشروعات المهمة التي عملت على استعادة فيفا لمكانته، بعيدًا عن الفضائح السابقة (فضائح الفساد) والصورة المشوهة“.

وأضاف: ”بالنظر إلى الوراء، أشعر حقًا بالإنجاز كوني ساهمت في هذه التغييرات الكبيرة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية“.

ولعب بوبان ضمن صفوف فريق ميلان بين عامي 1991 و2001 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1994 إلى جانب 4 ألقاب في الدوري الإيطالي.

لكن ميلان يعاني من تراجع في نتائجه منذ أعوام وتكرر إخفاقه في التأهل لدوري الأبطال، بينما يهيمن يوفنتوس على الكرة الإيطالية منفردًا برقم قياسي يتمثل في إحراز لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي.

وذكر رئيس فيفا غياني إنفانتينو: ”لا يمكنني أن أقدم الشكر الكافي إلى زفونيمير على كل ما قدمه لفيفا وكرة القدم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تفانيه لكرة القدم وحماسه مذهلان، وهو يحمل رصيدًا هائلًا لدى فيفا“.

وأضاف: ”سنفتقده كثيرًا في فيفا، لكنني أتمنى له نجاحًا مماثلًا في تحديه الجديد مع النادي المحبب له“.